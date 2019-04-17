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人權比業績重要 微軟臉部辨識想買不一定買得到

2019-04-17 11:29中央社 加州巴羅艾托16日綜合外電報導

微軟公司（Microsoft Corp）總裁史密斯（Brad Smith）今天表示，基於人權考量，微軟最近婉拒加州執法機構在員警車輛及隨身配戴的攝影機中加裝臉部辨識科技的要求。

路透社報導，微軟認為，由於人工智慧（AI）的學習材料多為白人及男性影像，若替執法單位加裝臉部辨識科技，恐導致不成比例的無辜女性和少數族群遭攔下來問話。

許多研究計畫發現，AI在辨識女性和少數群體上，錯誤率偏高。

史密斯未點名機構名稱，僅表示對方希望「每次進行攔檢都能執行臉部掃描」。他說，經思考可能造成不平等影響後，「我們表態指出這項科技並不適合你們」。

他在史丹佛大學（Stanford University）關於「以人為本的人工智慧」會議上發言指出，微軟也曾拒絕在某國監視錄影機鋪天蓋地的首都設置臉部辨識系統，因為該國被非政府組織「自由之家」（Freedom House）列為不自由國度，設置臉部辨識系統恐壓迫當地的集會自由。

然而，微軟確實同意提供這項科技給美國某間監獄，因他們認定監獄環境較為侷限，且能改善這間機構內部的安全性。

史密斯解釋微軟的各項決定，都是該公司致力維護人權的一環。他說，科技突飛猛進讓各國政府有能力執行全面性監控、部署自動化武器並採取其他恐無法逆轉的步驟，因此維護人權的工作更趨關鍵。

人權監獄AI
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