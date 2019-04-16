這個商標名稱不雅 大法官辯論就是不願說口

2019-04-16 23:52 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合15日電



美國聯邦最高法院15日審理洛杉磯服飾品牌「FUCT」名稱是否粗俗不雅，令人反感，不能註冊為商標的案子。圖為該品牌創辦人布魯內提。(美聯社) 分享 facebook

美國聯邦最高法院15日審理洛杉磯服飾品牌「FUCT」名稱是否粗俗不雅，令人反感，不能註冊為商標的案子，而九位大法官在一小時口頭辯論中，都不願講這個與髒話諧音的字。

為了維護尊崇形象，大法官代以「本案核心的粗鄙字眼」、「你的客戶想使用的字」、「問題字眼」，以及「淫穢」、「褻瀆」和「髒字」等用語。

高院正衡量美國法律准許政府拒絕讓「不道德」或「粗鄙」字眼登記商標的條款，以及這是否違反憲法第一修正案保障的言論自由。

一些大法官認為這個1905年制定的條款造成限制觀點，因此違憲。雖然他們對於政府律師所謂的「我們文化的髒字典範」也不以為然，卻也無可奈何。

煽動家、藝術家兼設計師布魯內提 (Erik Brunetti)1990年創辦這個街頭服飾品牌，出售各種印有反宗教、反政府口號和主題，經常諷刺流行文化的服飾。

2011年聯邦專利和商標局引用禁止粗鄙條款，拒絕讓「FUCT」註冊為商標。布魯內提覺得此舉違犯他的權利，因此告上法庭。

2017年12月聯邦上訴法庭判定他勝訴，可是川普政府向聯邦最高法院上訴。高院可望在幾個月內做最後裁決。

聯邦政府辯稱，現有條款意在鼓勵雅俗共賞的商標，拒絕促進某些言詞。但是，一些大法官對劃分可接受和不可接受的界限存疑，並批評商標法的引用不一貫和毫無規律可言。

右傾的大法官艾里托指出，很多粗鄙謾罵之詞只是想引起注意。

法律專家向高院提出的意見書，更指出發音與本案糾結的髒字完全相同的時尚品牌PHUC，早就獲註冊為商標。

政府律師說，申請註冊商標因粗鄙條款被拒的人，仍可使用他們想要的字眼做生意或當品牌，只是無法獲得註冊商標擁有的利益，包括對付仿冒者。