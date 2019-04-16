穆勒調查報告 最受關注的5大看點

2019-04-16 14:33 世界日報 記者顏伶如╱綜合報導



穆勒調查報告五大看點。 路透社 分享 facebook 司法部長巴維理(William Barr)對國會表示，本周之內將公布長達400頁的特別檢察官穆勒(Robert Mueller)「通俄案」調查報告，但內容當中事涉敏感機密的部分則會依法塗黑處理，避免額外法律糾紛。穆勒調查報告五大看點包括：

妨礙司法指控為何未能免除？

川普總統面臨的最大政治危機在於，穆勒調查結論並未直指川普確有妨礙司法的犯罪情事，可是卻也沒有為川普免除指控。巴維理日前公布調查報告節錄時曾說，有關妨礙司法的部分，並沒有足以起訴的證據基礎，還說引發妨礙司法疑慮的行為，絕大多數都是曾經被公開報導過的川普言行，引發外界推測某些川普行為可能是到目前為止外界還不知道的。另一方面，民主黨國會議員則對巴維理說詞存疑。

俄羅斯的資訊戰與競選期間的接觸對象

俄羅斯網軍組織「網路研究社」( Internet Research Agency)以及一批俄羅斯情報官員究竟如何運作企圖影響2016年美國總統大選，穆勒調查報告有著詳細描述。俄羅斯方面與川普競選團隊核心成員究竟如何接觸，外界將可從報告當中得知更多細節。

川普前任競選總幹事馬納福(Paul Manafort)與烏克蘭的關係以及民調資料

聯邦檢察官發現馬納福把川普陣營的民調資料，透露給與俄羅斯情報單位關係密切的俄籍人士克里姆尼克(Konstantin Kilimnik)，但馬納福與克里姆尼克互動進一步狀況，到目前為止外界知道有限。

國家安全隱憂

反對人士經常批評川普對俄羅斯卑躬屈膝，穆勒調查報告可能讓川普與俄羅斯各種往來、生意關係因此曝光。

中東影響勢力以及其他調查

穆勒調查報告是否披露中東勢力也企圖影響川普，同樣是媒體關注焦點。