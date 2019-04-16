美學者給川普外交政策打分 對中政策得分最高

2019-04-16 02:30 世界日報 記者 世界日報 記者 羅曉媛 ／華盛頓報導



智庫「美國外交關係協會」發布川普外交政策評分報告，其中對中政策得分最高。(CFR網站) 分享 facebook

報告作者為CFR資深美國外交政策研究員布萊克威爾(Robert D. Blackwill)，他指出，儘管川普行為魯莽、政策制定過程時而混亂、失序，但個別對外政策要好過其批評者，其中就包括美國所需已久的對中強硬立場，正當撤出敘利亞及阿富汗，並與印度、以色列和沙烏地阿拉伯建立更緊密的關係，「川普的外交政策比聽起來要好。」

報告指出，過去20年來，歷屆美國總統對美中關係的陳述都很樂觀，但中國在此期間采取的戰略是削弱美亞聯盟，習近平領導下尤其加強，中國利用地緣經濟手段脅迫鄰國或他國、違反國際商業準則、操縱匯率謀取貿易福利、威脅台灣，並建立軍事力量施壓美日菲律賓等，同時在南海軍事化人造島嶼、違反國內人權，建立影響試圖取代美國在亞洲的地位。

報告稱，美國過去20年來對中國目標的誤解，是美國二戰以來最失敗的三大外交失策之一，其他兩項失策包括1965年的越南軍事升級、2003年入侵伊拉克。

布萊克威爾說，川普上任之初，草率決定退出「跨太平洋夥伴協議」(TPP)，給管理美中關係糟糕開場，因為TPP是美國回應中國在亞洲施壓的一大重要地緣經濟策略；但此後川普對中國的政策轉變、明確修覆過往錯誤，包括在2017年底的國家安全戰略中強調中國正利用經濟誘導和懲罰、影響力及軍事威脅說服其他國家服從於中國的政治及安全議程，並在非洲、歐洲、南亞及西半球擴張影響力的同時，偷走價值數千億元的美國智財；2018年的國家安全戰略也明確中國是戰略競爭者，利用經濟淫威恐嚇鄰國，同時在南中國海大行軍事化；副總統潘斯還在去年10月發表美國半世紀以來，對美中關係最強硬的講話。

報告認可川普對中國施加更大經濟壓力，給川普的對中政策打分B+，為各項最高；布萊克威爾說，川普強硬的最終政策率先叫醒美國，意識到中國對美關鍵國家利益和民主價值造成的威脅，若沒有川普政府對危險不斷升高的中國影響力持續政治施壓，美國可能還在沈睡，而中國則會繼續讓更大部分的亞洲進入其軌道，與美國漸行漸遠。

不過儘管對中政策得了「高分」，但作者認為川普貿易政策總體只有C，因為美國與加拿大、墨西哥、南韓及歐洲這些盟友的貿易危機，都源自川普對貿易規則的判斷失誤。

川普的北韓政策也得了B，布萊克威爾指出，川普至少暫時解除了對美國關鍵國家利益最重要的議題，即暫緩北韓核武器測試；若不是透過川普的非典型手段，美國可能很難處在比現在更有助降低北韓核威脅的好位置。

其他同樣獲得B+高分的對外政策還包括對阿富汗、敘利亞、沙烏地阿拉伯及印度的外交政策，對伊朗、北約與歐洲安全政策則分別為C和D，對俄政策及氣候變化則都是F。

CFR主席哈斯(Richard N. Haass)也同意報告給川普對中強硬政策的評分，並贊同川普集結區域與國際支持反對委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)的政權、加強與印度的關係，但會給川普的伊朗、北韓及敘利亞政策評分更低。

不過他坦言，各家對川普的外交政策評分有不同觀點很正常，最終還是交由讀者，透過該報告列舉的實例，做出自己的判斷。