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美憂國安 嚴管大陸學者入境

2019-04-15 23:32聯合報 國際中心／綜合報導

美國聯邦調查局局長雷伊在國會作證。（路透）
美國聯邦調查局局長雷伊在國會作證。（路透）
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紐約時報報導，美國川普政府以國家安全為由，已禁止部分與北京當局關係密切的中國大陸學者訪問美國，過去一年多達卅名大陸知名學者的美國簽證被取消或重新審核，多位過去曾多次赴美、與美國學術機構關係密切的學者都受影響。

戰略對立升高 啟動反間諜

報導說，美中關係正常化四十年來，美國通常歡迎大陸學者訪美，雖然大陸並未對美國學者對等開放。美國政府一向認為，讓大陸學者接觸美國的價值觀符合美國國家利益。然而，隨著美中升高戰略對立，雙方都對這類學術訪問抱持更大懷疑，認為其中可能含有諜報、商業間諜和政治干預等因素，美國似乎開始關起大門。

聯邦調查局局長雷伊去年在參院作證時警示大陸間諜問題，聯調局隨即展開針對大陸學者的反間諜行動，只要認為學者與中國情報機構有牽連，就禁止他們入境。川普政府同時嚴格控制敏感研究領域的中國學生簽證審查，並提醒美國的大學生物醫藥研究人員警惕中方間諜活動。

社科領域專家 成為眼中釘

美中雙方學者透露，過去一年，多達卅名大陸學者訪美簽證被取消或開始行政覆審，包括社會科學領域教授、學術機構負責人及政府政策研究專家。

紐時報導說，中國社科院美國研究所所長吳白乙今年一月到喬治亞州，出席卡特中心舉辦的一項活動。他在亞特蘭大機場被聯調局人員盤問，赴美簽證隨後被取消。社科院美國問題專家盧翔幾年前曾在華盛頓戰略與國際研究中心研究六個月，但他的赴美簽證去年也被取消。盧翔說，「他們可能認為我對美國知道太多」。

中國人民大學重陽金融研究院院長王文，也是到亞特蘭大卡特中心參加會議後簽證被吊銷。美方告知，他可以申請一次性的赴美簽證，但須提供住址、電話和過去十五年旅行記錄。王文說：「我未來幾年不想去美國。這不是我的損失，是美國政府的損失。他們失去了一個有影響力的朋友。」

南京大學南海協同創新研究中心主任朱峰，是後毛澤東時代大陸第一批研究美國的專家，一九九九年曾在加州擔任訪問學者。他去年一月應邀到聖地牙哥參加會議，在洛杉磯國際機場轉機時被兩名聯邦調查局人員攔住問話，並被告知若不配合，將被視為對美國不友好。

朱峰被問及他本人與軍方和外交部的關係，以及他的哪些同事和大陸情報機構有密切往來。朱峰否認與軍方有牽連，與外交部的關係無可奉告，對第三個問題回答不知道。會議結束後，朱峰在洛杉磯準備搭機返回北京時，聯調局人員攔住他，在他護照上的十年期赴美簽證上用黑筆畫了一個「Ｘ」，表示「回中國去吧，你會接到通知的」。

是敵還是友 美學者掀論戰

部分美國學者支持川普政府這種作法，他們認為中方一直在這類交流中獲利，北京卻經常拒發簽證給研究某些敏感問題的美國學者。不過，也有一些專家認為這樣做傷害美國的開放形象，而且受影響的大陸學者包括一些非常了解美國的人。

聖地牙哥加大廿一世紀中國中心主任謝淑麗（Susan Shirk）表示，「這些學者是最了解美國運作、最主張維護美中友好關係的人。我們正在疏遠一些美國在中國最好的友人」。

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