川普建議波音：修復737 Max後 應進行品牌重塑

2019-04-15 19:33 聯合報 記者 聯合報 記者 陳韋廷 ╱即時報導



美國總統川普15日向飛機製造商波音建議說，修復737 Max客機後，應該對這款該公司最暢銷機型的形象進行重塑。

川普在推特上寫道：「我對品牌也許什麼都不懂（但我的確成為總統），但若我是波音，我會修復波音737 MAX，增加一些額外的偉大功能，並以一個新的名字重新塑造該飛機。」