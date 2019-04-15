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川普建議波音：修復737 Max後 應進行品牌重塑

2019-04-15 19:33聯合報 記者陳韋廷╱即時報導

美國總統川普15日向飛機製造商波音建議說，修復737 Max客機後，應該對這款該公司最暢銷機型的形象進行重塑。

川普在推特上寫道：「我對品牌也許什麼都不懂（但我的確成為總統），但若我是波音，我會修復波音737 MAX，增加一些額外的偉大功能，並以一個新的名字重新塑造該飛機。」

繼去年10月印尼獅航空難後，波音737 MAX今年3月又發生墜機事故，最終導致全球超過300架該型號客機停飛。

圖為川普前年2月造訪波音公司時發表談話的畫面。美聯社
圖為川普前年2月造訪波音公司時發表談話的畫面。美聯社
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波音修復川普
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