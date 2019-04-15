外媒攝影記者：川普的眼睛令人生畏 但也漂亮

2019-04-15 16:15 台灣醒報 記者劉屏╱台北報導



川普的眼睛既令人生畏，又很漂亮？（取材自Buzzfeed網站） 分享 facebook 以「漂亮」一詞形容美國總統川普的眼睛？沒錯，美聯社攝影記者孟希維斯說，他前幾天拍攝的川普新聞照片，讓他覺得川普的眼睛固然令人生畏，但也很漂亮，所以他要與大家分享。這張照片頓時成為網紅，引發瘋傳？

新興媒體《Buzzfeed》報導說，孟希維斯拍攝的這張照片十分傳神，各方轉載甚多。Buzzfeed是美國的網路新聞媒體公司，2006年在紐約市成立，如今已是全球性的媒體和科技公司。

川普不時有驚人之語，表情及肢體動作也很多，且常常十分鮮明。孟希維斯告訴Buzzfeed，身為攝影記者，拍攝川普格外要提高警覺，而且反應要十分敏銳，免得漏失精彩鏡頭。前幾天，川普在白宮南草坪準備搭乘直升機座機「陸戰一號」，停下腳步回答記者提問。

孟希維斯表示，川普經常指責記者撰發錯誤新聞，其實川普這個指控是錯誤的，「這種批評反映在彼此的眼神裡」。但是，孟希維斯說，那天拍攝的照片，「誠實的說，我大感意外」，因此他決定在下班之前一定要把這張照片置於社群網站上。 他說，他把這張照片置於推特上，然後離開了一會兒；「等到我回來，一看，我只能說，『哇！』」

他說，很多人都對這張照片詫異不已。這張照片顯示了川普的眼神，因此有人給孟希維斯留言說，「這張照片應該獲得普利茲獎或是任何最高的新聞攝影榮譽，畢竟是歷史性的照片」。也有人留言說，這個鏡頭展現的，有嚴肅也有溫馨，可謂捕捉住了美國精神，

孟希維斯發布這張照片當天，正好第一張黑洞照片也首度公開。有人留言寫道，「二張令人訝異的照片在同一天出現」。

孟希維斯從事新聞攝影已25年，他說，攝得這樣的鏡頭，除了經驗、技巧，「運氣同樣重要」。他說，拍攝總統，他總是帶著3台相機，每一台的鏡頭都不同，因為總統可能變換位置，一會兒在大太陽底下，一會兒又走到樹蔭下。

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