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挺不挺韓國瑜選總統？郭台銘粉專特別發文澄清

下班後忍不住狂飲？可能是工作強顏歡笑過頭了

2019-04-15 15:34聯合報 記者郭宣含╱即時報導

強顏歡笑並非開心的事，但如果這是你的工作要求，這代表有時你可能需要壓抑自己的真實情緒。「職業健康期刊」最近一項新研究暗示，如果你保持微笑的需求過高，那麼你可能有更高的機會大量飲酒。

賓州賓夕法尼亞州立大學和紐約州立大學水牛城分校的一群研究人員監測1592名志願者的飲酒習慣，這些人工作時需要面向大眾，例如教書、照護或餐飲業等。

研究團隊也採用工作壓力與健康國家調查的數據。這些數據包括受試者覺得需要偽裝或壓抑情緒的頻率、他們有多心浮氣躁以及他們在工作中的自主性。

研究人員發現，比起無需與大眾互動的員工相比，工作時需要和大眾互動的工作者更傾向在下班後飲酒。研究人員認為，偽裝或壓抑情緒與大量飲酒有強烈關係。

該研究主要作者、賓州大學心理學教授艾莉西亞‧格蘭迪（Alicia Grandey）表示，在這類工作中，呈現正面情緒並壓抑負面情感常與金錢有關。金錢成為你的動機，凌駕於你的天性，但是壓抑情緒一整天可能讓人感到疲憊。

她表示：「除了工作壓力和負面感受，偽裝和壓抑情緒來面對消費者也與飲酒有關。」這些員工越需要在工作中控制負面情緒，他們下班後越難控制飲酒。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

一名女服務生在上海披薩店服務。路透
一名女服務生在上海披薩店服務。路透
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