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白宮：無證客送庇護城 不是首選

2019-04-15 13:50世界日報 編譯孫梁／綜合14日電

川普宣示引反彈，白宮表示把非法移民送往庇護城市不是優先選擇。攝影／魏碧洲
川普宣示引反彈，白宮表示把非法移民送往庇護城市不是優先選擇。攝影／魏碧洲
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川普總統揚言要把無證移民送到「庇護城市」，引起反彈，但白宮14日表示，川普主要是想解決移民體系的問題，但送移民到「庇護城市」不是首選，而只是解決移民體系問題的途徑之一，希望國會與川普合作，對移民體系進行全面改革。面對民主黨人宣稱政府無權把移民送給庇護城市，川普表示他「有絕對的權力」。

多數移民庇護城市是類似紐約市和舊金山這樣由民主黨主政的立場左傾的城市，這些城市禁止當地警方與聯邦移民部門合作，對無證移民實行逮捕和遣返。但川普上周提出，要把無證移民送給支持民主黨的庇護城市。

在美墨邊界申請政治庇護的中美洲移民越來越多，給美國的移民體系帶來巨大壓力，而美國很難依法遣返他們，許多移民通常在提出庇護申請後，在美國等候多年。

白宮發言人桑德斯表示，川普願把無證移民送到庇護城市，而民主黨人也希望接納他們，因此政府要看這種形式是否會導致雙贏，但她要強調的是，把移民送給庇護城市不是最理想的途徑。

民主黨人批評說，川普是把無證移民做為懲罰民主黨的工具，華盛頓州州長英斯利(Jay Inslee)說：「我們要打造移民州，而不怕華盛頓州的多元化，因為多元化是經濟和文化發展的基礎，川普不能用民主黨人不怕的方式來威脅人。」

國會眾院國土安全委員會主席湯普森說，他對把移民送到庇護城市的合法性表示質疑，川普過去兩年在邊界製造了混亂，如今又要製作更大的混亂。

川普把在美墨邊界被捕的無證移民送到庇護城市受到批評，被認為是對民主黨人的報復，但川普13日連夜發推文說，他有絕對的權力把無證移民送到庇護城市。

川普在推文中說：「美國有絕對的合法權利，把被捕的無證移民送到庇護城市。我們要求庇護城市接納他們，尤其是稅賦高卻管理不善的加州。」

川普宣示引反彈，白宮表示把非法移民送往庇護城市不是優先選擇。攝影／魏碧洲
川普宣示引反彈，白宮表示把非法移民送往庇護城市不是優先選擇。攝影／魏碧洲
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移民川普民主黨
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