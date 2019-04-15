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眾院國安委會主席：川普措施行不通

2019-04-15 13:50世界日報 編譯馬永慶／綜合14日電

國會民主黨籍國安委員會主席表示毫無法律依據。 美聯社
國會民主黨籍國安委員會主席表示毫無法律依據。 美聯社
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民主黨籍的國會眾院國土安全委員會主席湯普森(Bennie Thompson)14日說，他認為川普政府沒有合法途徑，來達到把無證移民釋放到「庇護城市」的企圖。

湯普森在美國廣播公司新聞台(ABC News)的訪談節目上對主持人史蒂芬諾普洛斯(George Stephanopoulos)說：「我認為沒有合法途徑可以這樣做。」

他還指責川普總統的移民政策在邊境「製造混亂」。

湯普森說：「川普上任前，情況可以控制。雖然(偷渡客)有時增加，不過也有時下降。但政府現在推行的是一個行不通的措施。」

根據海關與邊境保護局(CBP)公布的統計數字，3月有超過10萬無證移民企圖合法和非法透過入境口岸，越過南部邊境。

CBP在新聞稿中說：「今天，在西南邊境被捕的人，有六成是無證家庭和無人陪伴的兒童，他們主要是來自瓜地馬拉、宏都拉斯和薩爾瓦多。」

CBP副局長培瑞茲(Robert Perez)補充說，CBP的「處理和拘留中心正遇到全面性的緊急狀況。」

川普13日推文談論「庇護城市」的計畫時，在沒有引用任何證據下，聲稱聯邦政府「擁有絕對的合法權力」，把無證移民從拘留所轉移到這些城市。

有關合法性問題，白宮新聞秘書桑德斯(Sarah Sanders)在較早前「本周」(This Week)節目的訪談中告訴史蒂芬諾普洛斯，政府「正考慮是否有其他選項能夠做到，並進行全面、徹底和廣泛的檢討。」

包括舊金山、芝加哥和紐約等被非正式考慮的庇護城市，均不與聯邦政府合作，不依從移民與海關執法局(ICE)的要求。

湯普森說，民主黨人已準備「坐下來談」，但補充說，他們「不會聽總統教訓」。

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