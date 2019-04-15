川普不交稅表 白宮諷：民主黨人看不懂

2019-04-15 12:51 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ╱綜合14日電



白宮發言人桑德斯14日表示，川普總統不會公布他的稅表，她批評國會民主黨人要求川普公布稅表是「不明智的」，並譏諷民主黨人不見得看得懂川普的複雜報稅。

桑德斯說：「我想，川普的稅表會有數千頁，我不認為國會要求看川普的稅表是明智的。我以為，他們當中的多數人自己也不報稅。我極不相信他們能看懂川普數十年來決定的財務問題。」

桑德斯明確地說，川普不會提交他的稅表，他一開始就非常明確地說，只要國稅局仍對他查稅，稅表就不會公布。

桑德斯還批評民主黨為迫使川普公布稅表而援引的1920年的法律，即國會出於檢查稅法對納稅人的報稅產生何種影響的目的，可要求國稅局提交納稅人的稅表。但桑德斯說：「他們的要求是危險的，而且與制定政策沒有絲毫關係。」

民主黨的眾院歲出入委員會主席尼爾(Richard Neal)要求國稅局在4月23日前，向國會提交川普的稅表，表示國會有權要求國稅局這樣做。如果國稅局未能在最後期限前提供，國會將訴諸聯邦法院。

尼爾致函國稅局長萊提格(Charles Rettig)說，1920年的法律規定，如果國會提出要求，國稅局就應提交稅表。

川普2016年競選總統時和擔任總統後，一直拒不公布他的稅表，他在競選期間說，他希望公布，但因為國稅局在對他查稅而不能公布。