自由派「抹紅」 民主黨總統參選人桑德斯：辯觀念勿抹黑

2019-04-15 12:50 世界日報 記者張聲肇╱綜合報導



民主黨總統參選人桑德斯。美聯社 分享 facebook

「傳統」民主黨及親柯林頓的自由派智庫不時「抹紅」黨內進步派的「社會主義」政策主張，迫使競逐該黨提名「對抗川普」的聯邦參議員桑德斯14日重砲還擊，要大家在初選階段集中辯論「觀念」，不要「蓄意抹黑紅」。

2016年民主黨初選時，親喜萊莉柯‧林頓的民主黨人和支持桑德斯的「進步派」之間，早已交惡，如今這道裂痕再次顯現，若無法彌補鴻溝，「團結一致」，可能會讓川普順利連任。

紐約時報報導，桑德斯去函「美國進步中心」其及姊妹組織「美國進步中心行動基金會」，直陳黨內不少同志認為該智庫及支持者太敬畏大企業的政治獻金，不惜和大企業聯手打擊黨內左翼分子。

桑德斯在給這兩個單位的董監事會的信中，奉勸它們「停止毫無生產力的負面手段」，「民主黨的黨內初選必須是觀念的競爭，不是惡意抹黑的競賽。我們的共同目標是打敗川普，這件事，請扮演建設性的角色。」

這封信在回應前幾天行動基金會的網站故意釋放訊息，說桑德斯自己是百萬富翁，卻不時攻擊美國政府政策導致貧富差距拉大，是不是太偽君子了些？目的是警告民主黨的「建制派」，少來2016年那一招，以為抹紅抹黑對手，自己人就可獲得提名。

美國進步中心是柯林頓盟友波德斯塔(John Podesta)2013年在華盛頓成立的明顯親民主黨智庫，捐款大戶包括貨幣交易大咖索羅斯(George Soros)、健保公司、沃爾瑪(Walmart)、大銀行、國防工業界、和外國政府。

桑德斯說，美國進步中心領導人譚登(Neera Tanden)一面呼籲全黨團結，一面卻「抹黑我的幕僚和支持者，也輕視進步的觀念。我很擔心，貴中心從大企業拿到的錢，已經過度的、不當的影響它倡議進步政策的角色。」

他也指控，該中心網站對民主黨內其他兩位也倡議進步政策的總統參選人布克和華倫進行「人身攻擊」。