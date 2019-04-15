印第安納州南灣市長布塔朱吉 宣布參加總統初選

2019-04-15 12:25 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ╱綜合14日電



多位民主黨總統參選人14日加強了競選攻勢，後勢看漲的印第安納州南灣市長布塔朱吉(Pete Buttigieg)正式宣布參選，主打新世代；聯邦參議員賀錦麗(Kamala Harris)則公布了她過去15年的稅表。

年僅37歲的布塔朱吉今年1月就開始投身民主黨的初選活動，如今正式表態參選，以新生代的面孔出現在民主黨的龐大參選陣營中。雖然還沒有正式參選，但布塔朱吉的民調與人氣卻節節日漲。

布塔朱吉曾在阿富汗服役，他表示，美國需要進行結構性改變，他參選不僅只是為了勝選，而且是要贏得一個時代，因為美國需要新一代的領袖。他本周將到初選最先投票的愛阿華和新罕布夏州參加活動。

布塔朱吉雖然名不見經傳，但他的支持率卻不斷攀升，部分民調顯示，他的聲望僅次於佛蒙特州的國會參議員桑德斯和前副總統白登。桑德斯2016年曾與喜萊莉·柯林頓角逐民主黨總統提名人，白登迄今尚未宣布參選。

今年前三個月，布塔朱吉已募到700多萬元，雖然遠遜於桑德斯的1800萬元，但超過伊麗莎白·華倫、克勞布查和布克三位國會參議員的募款。

布塔朱吉去年與男友結婚，是第一個公開承認是同性戀的主要政黨參選人，如果當選，他2021年將只有39歲，將是美國最年輕的總統。老羅斯福就任時是42歲，甘迺迪和柯林頓分別為43和46歲。

布塔朱吉表示，民主黨人擊敗川普總統的最佳途徑，是提名一個有中西部工作經驗的市長，而他的經驗可幫助中西部的重振，而不是提名在華盛頓多年的政客。

民主黨總統參選人賀錦麗公布了她過去15年的稅表，包括今年報稅的2018年稅表，顯示她和丈夫去年的收入是190萬元，繳納聯邦稅70萬元。

賀錦麗2018年的國會參議員收入是15萬7000元，今年初出版一本書的稿費收入為32萬元，她的丈夫的律師收入是150萬元。