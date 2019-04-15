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紐約「以素食為榮」遊行 宣揚健康環保理念

2019-04-15 12:39世界日報 記者和釗宇／紐約報導

曼哈頓舉行吃素大遊行。 記者和釗宇／攝影
曼哈頓舉行吃素大遊行。 記者和釗宇／攝影
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第12屆「以素食為榮大遊行」(Veggie Pride Parade)14日在曼哈頓中城舉行，超過500名素食者身著代表素食特色的服裝、手舉標語、還帶著自己的寵物狗，走上街頭傳達素食的健康環保理念。

一年一度的「以素食為榮大遊行」自2008年首度舉辦以來，目前已成為大紐約三州地區最大規模的素食遊行；超過500名素食者、素食支持者、環保主義者等維權團體，14日上午11時在雀兒喜「肉品包裝區」(Meatpacking District)集合，一路遊行至聯合廣場(Union Square)，吸引不少路人目光；有的遊行者還別出心裁，打扮成胡蘿卜、豌豆等動植物模樣。

遊行結束後，主辦方在聯合廣場舉行了表演和慶祝活動，除了邀請不少表演團體之外，還有環保主義者向民眾呼籲少購買與殺戮動物相關的產品，並且呼籲紐約市和州議會通過相關禁售動物皮毛的法案；有超過40個團體在聯合廣場搭建了宣講台，舉行義賣、環保宣講和環保產品推廣，還有團體為民眾提供素食餐品試吃，吸引民眾大排長龍。

本次遊行由Humane Party Thunder Fund舉辦，遊行組織者薩展(Maggie Sargent)表示，舉辦遊行的目的是為了宣傳素食主義的生活方式，以及喚起民眾的環保意識，讓公眾意識到素食對環境的好處。

薩展說：「動物都是活生生、有感知的生命，當人們能夠意識到牧場養殖對動物的殘酷，就應該認識到盤中的肉食，都是人類殘酷地殺戮這些動物而得來的，感受到這些被殺動物的悲慘；人們應該感同身受，而不是將自己和動物的感受割裂開來，這樣能夠促進更多人支持素食，保護環境。」

素食者紐約義賣
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