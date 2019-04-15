改變亞洲人吃狗印象 美華裔「素食遊行」不缺席

2019-04-15 12:37 世界日報 記者 世界日報 記者 和釗宇 ／紐約報導



呼籲改變華人殺狗負面形象，華裔踴躍參加素食遊行。 記者和釗宇／攝影 分享 facebook

在第12屆「以素食為榮大遊行」數百名參與的素食者中，有不少華人身影，除了一般素食支持者，也有華人保護動物團體表示，參加遊行是為了消除西方社會對中國大陸一些地區殺狗習俗的惡劣印象，並呼籲華人社區愛護動物。

已經成立三年的「全球護犬貓協進會」 (Global Canine and Feline Rescue Association)，是目前最大的一間走進美國主流社會、主要由海外華人組成的為寵物維權的和平志願組織，主要給海外一些動物救護站進行募捐及拯救受傷棄養的犬貓，從中國運至美國到領養者的家中頤養天年。

該會會長黃維表示，這是該組織第二次參加素食大遊行：「除了救助寵物之外，我們還有一個使命，就是改變西方對亞洲人吃狗肉的惡劣印象，這不僅殘忍，也讓西方社會瞧不起亞洲人；最近中國有些地方展開打狗殺狗行動，廣西玉林更是有影響很大的狗肉節，我們已從中國大陸救助了不少寵物來到美國，幫助寵物找到領養家庭。」

黃維說，雖然自己還沒完全吃素，但已在轉變過程中；「動物油脂攝入太多很不健康，可平時工作生活完全杜絕肉食比較困難，我仍在努力；動物都有生存的權利，我們應該與動物感同身受，停止殺生」。

從州府奧伯尼(Albany)專程趕來參加遊行的19歲陳仲濠，剛剛成為完全素食者，他也特意將兩隻寵物狗帶來；「我從前年12月開始準備，到去年2月開始完全吃素」，他說，之所以選擇吃素，是因為非常愛兩隻寵物狗，「我在意牠們的感受」。

而狗和其他動物都一樣，「我也應該在乎其他動物的感受，我不忍心看到有人傷害我的狗，也就不忍心看到傷害其他動物，因此下定決心吃素」；陳仲濠表示，吃肉代表著對動物的屠殺，人類應該停止這種行為。

陳仲濠還說，除了熱愛動物，吃素也能讓身體更健康，「自從我完全吃素以來，身體感覺更加有能量，之前的許多過敏症狀也消失了」。

來自華人佛教團體青海無上師世界會的趙志紅，每屆素食遊行都有參加，她已吃素超過25年；她表示：「除了宗教原因，工業化養殖已對地球環境造成了極大的危害，吃素不僅是拯救地球，也是拯救我們自己；工業化養殖對動物太殘酷，我認為，就算沒有宗教原因，人們也應該多吃素。」