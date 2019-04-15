白宮顧問南華早報專訪：川普接受我建議 不再接蔡英文電話

2019-04-15 11:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



白邦瑞（Michael Phillsbury） 圖／擷自哈德遜研究所網站 分享 facebook

白宮顧問白邦瑞（Michael Phillsbury）接受南華早報訪問時表示，美國總統川普在當選後便在處理兩岸關係上展現克制，包括接受他的建議，不再接蔡英文總統的電話。

川普2016年12月2日在當選總統後一個月接了蔡英文恭賀他當選的電話，打破多年來美中慣例，這是美國1979年轉而和中國建交以來，美國總統或總統當選人頭一次和台灣元首對話。

白邦瑞受訪表示，川普接這通電話是一個「錯誤」，他當時是川普交接顧問團隊中唯一反對川普跟蔡英文通電話的中國專家。

白邦瑞告訴南華早報，「我的建議是不要再接蔡英文電話，當時我受到鷹派陣營很多批評，他們說應該每個月都跟蔡英文說話，並邀蔡英文來美國」。

據報導，白邦瑞表示，川普處理兩岸關係跟前任總統不同，其他總統都「像機器人一字不漏奉行三個公報」。他指出，川普表示會遵守一中政策，不是因為前任總統這樣做，而是因為「這是應他朋友習主席的要求」，「也就是說，他可以跟習主席協商，他跟中國領導人建立的關係可能勝過任一任美國總統」。

「川普對習近平有彼此欽佩之感」，兩人都鼓吹「愛國」運動，川普是「讓美國再度偉大」，習近平則是追求民族復興的夢想。

白邦瑞是川普眼中最最權威的中國事務專家。白邦瑞是長期研究中國事務的「中國通」，2015年曾出版著作《2049百年馬拉松：中國稱霸全球的秘密戰略》。