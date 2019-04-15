煞車力道過猛 美Citi Bike召回全市助力自行車

2019-04-15 11:51 世界日報 記者 世界日報 記者 顏嘉瑩 ╱紐約報導



Citi Bike自去年推出助力自行車(pedal-assist bicycles)後，受到不少騎士青睞，但該公司14日表示，由於部分騎士反映助力自行車的前輪煞車力道過猛，為安全起見，將召回五大區的所有助力自行車，傳統的腳踏自行車則照常服務；據了解，目前全市約有1000輛助力自行車。

共享汽車公司Lyft去年收購Citi Bike後，拓展在紐約市的服務，並增加助力自行車，其最高時速不超過18哩，滿足希望享受騎自行車樂趣、又不想花費太多力氣的使用者；該公司預計，助力自行車者的使用者為普通單車的三倍。

但Citi Bike14日發出公告，表示近日接獲使用者反映，騎助力自行車時，煞車時前輪感受到的力道猛烈；前輪煞車力道太大，可能會在使用者煞車時造成自行車往前翻車，因此將召回五大區的所有助力自行車。

公告中也提到，目前Citi Bike正試圖引進新的助力自行車，「可直接掃二維碼(QR code)使用，且整體來說，可以讓騎自行車的體驗變得更好玩」。

事實上，Citi Bike自2018年就開始推出多種不同服務，並承諾要推出全新的助力自行車，讓傳統騎自行車的經驗嶄新不同；今年2月更宣布要擴大助力自行車的使用，從現有的約1000輛自行車增加至4000輛，每輛助力自行車的租借費用也較一般的貴兩元。

此次被用戶回報自行車有問題，加上天氣愈來愈好、使用Citi Bike的用戶增加，該公司表示，將以傳統的腳踏自行車取代召回的助力自行車，以維持各個租借點的自行車數量。