川普嚴限移民！設法降逾期滯留率 學生、投資簽證趨嚴

2019-04-15 09:40 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



美國總統川普（右）傳出考慮再緊縮移民法規，包括降低短期簽證到期後的逾期滯留問題。被批評執行移民政策不夠強硬的前國土安全部長尼爾森（左）已去職。路透 分享 facebook

美國總統川普和高階幕僚考慮緊縮移民法規，對於那些常有國民在短期簽證到期後逾期滯留的國家，將採取新的限制措施以更廣泛地遏制移民。白宮也試圖緊縮學生和投資簽證的規定，包括提高外國人的投資移民門檻和限制學生簽證的最長居留期。

華爾街日報報導，此一作為將針對國土安全部數據得出的逾期滯留率較高的國家，包括尼日、查德、厄利垂亞、利比亞和獅子山等。美國將告知各國政府，如果滯留率不降，未來申請的簽證時效會更短或更難取得。最終，逾期滯留率高國家的國民可能完全被拒絕入境，儘管透露消息的官員表示，目前未考慮任何禁令。

白宮也試圖緊縮學生和投資簽證的規定，並希望可以不要讓可能使用政府福利的人士入境或成為公民。

白宮發言人吉德利表示，川普政府將「降低簽證和免簽證的逾期滯留率」視為優先要務，且「眾所周知，當局努力確保移民福利法規獲忠實執行，以保護美國納稅人」。

其他列入考慮的法規還包括：提高外國人的投資移民門檻，特別是在鄉村地區。美國也可能公布法規，取消高技能H-1B工作簽證持有人配偶的工作許可。川普政府同時考慮，要限制學生簽證的最長居留期。

這些舉措顯示川普政府想緊縮移民法規的框架，這一直是川普關注的核心議題，遠超過討論度高的美墨邊界問題。白宮顧問米勒對於國土安全局在移民政策上不夠強硬有怨言，導致上周該部會多位高階官員離職，其中包括部長尼爾森。

美國前總統歐巴馬時期移民官員蘭德說，這將能大幅限制取得簽證來美的人數。

智庫「移民政策學會」分析員皮爾斯則指出，實施新舉措「可能導致美國移民的人口變動，包括來自南美的合法移民減少而歐洲增加」。

對於川普政府研擬之事，尤其是公共福利相關規定，外界批評他想用行政命令推行國會不放行的政策。