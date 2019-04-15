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川普三不五時再批Fed 這次說美股本可高出萬點

2019-04-15 08:53經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

美國總統川普再次砲轟聯準會（Fed），聲稱若非央行，美國股市將會「多漲5,000到10,000點」。

川普周日在推特發文說，「如果Fed處理得當，股市就會多漲5,000到10,000點，」 「量化緊縮是個殺手，本來是應該做完全相反的事情！」

川普這番發洩之前，他最近選擇的兩位Fed人選凱恩和保守派經濟學家莫爾都受到抨擊，幾位共和黨參議員暗示凱恩可能無法在參議院獲得確認。

如果川普所謂高出萬點指的是道瓊工業指數，他等於是道瓊工業指數可以漲到36,000點，道瓊工業指數上周五收在26,412.30點。

川普：如果Fed處理得當，股市就會多漲5,000到10,000點。川普推特
川普：如果Fed處理得當，股市就會多漲5,000到10,000點。川普推特
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川普Fed

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