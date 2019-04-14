影／烏雲變身龍捲風 德州居民追風直擊
美國德州富蘭克林鎮（Franklin, TX）13日遭到龍捲風襲擊，至少十多人受傷，20棟房屋被毀。有推特用戶上傳一段錄影，顯示風暴烏雲逐漸變成龍捲風的恐怖過程。
富蘭克林位於休士頓西北約177公里，錄下影像的桑格（Neil Sanger）自述與回應媒體提問時表示，當時接近中午，他正開車要帶小兒子去富蘭克林打球，卻在途中變成追風。由於距離太遠，因此無法趕上襲擊富蘭克林鎮的龍捲風，但他確實在該鎮東南方見到部分漏斗雲（接觸到地面的漏斗雲就是龍捲風）。
CBS新聞報導，根據初步災損調查，襲擊富蘭克林鎮的龍捲風最高風速為每小時225公里，威力已達到EF-3（改進型藤田級數3）。沒有人因此死亡，但當地電線被吹斷導致斷電，還有汽車被吹翻與移動房受損。富蘭克林所在的羅賓森郡（Robertson County）法官艾利森（Charles Ellison）表示，該鎮南部受創最重，已完全被毀。富蘭克林鎮警局局長席伯度（Terry Thibodeaux）告訴當地媒體，稱災情很難形容，但就像被炸彈炸過。
CNN報導，德州東部13日受到風暴襲擊，安傑利納郡（Angelina County）警局表示，有顆樹子壓到車上，造成坐在後座的8歲與3歲孩童不幸當場死亡。同時，較偏北的達拉斯－沃思堡地區則降下冰雹。
氣象預報指美國東南部各州與俄亥俄河谷的部分區域周末會遇到非常嚴重的危險風暴，可能會出現致命強風、龍捲風和較大冰雹。
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