影／烏雲變身龍捲風 德州居民追風直擊

2019-04-14 16:57 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



美國德州富蘭克林鎮（Franklin, TX）13日遭到龍捲風襲擊，至少十多人受傷，20棟房屋被毀。有推特用戶上傳一段錄影，顯示風暴烏雲逐漸變成龍捲風的恐怖過程。

富蘭克林位於休士頓西北約177公里，錄下影像的桑格（Neil Sanger）自述與回應媒體提問時表示，當時接近中午，他正開車要帶小兒子去富蘭克林打球，卻在途中變成追風。由於距離太遠，因此無法趕上襲擊富蘭克林鎮的龍捲風，但他確實在該鎮東南方見到部分漏斗雲（接觸到地面的漏斗雲就是龍捲風）。

CBS新聞報導，根據初步災損調查，襲擊富蘭克林鎮的龍捲風最高風速為每小時225公里，威力已達到EF-3（改進型藤田級數3）。沒有人因此死亡，但當地電線被吹斷導致斷電，還有汽車被吹翻與移動房受損。富蘭克林所在的羅賓森郡（Robertson County）法官艾利森（Charles Ellison）表示，該鎮南部受創最重，已完全被毀。富蘭克林鎮警局局長席伯度（Terry Thibodeaux）告訴當地媒體，稱災情很難形容，但就像被炸彈炸過。

CNN報導，德州東部13日受到風暴襲擊，安傑利納郡（Angelina County）警局表示，有顆樹子壓到車上，造成坐在後座的8歲與3歲孩童不幸當場死亡。同時，較偏北的達拉斯－沃思堡地區則降下冰雹。