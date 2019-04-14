布塔朱吉同志身分 民調第三是川普最尖銳對照組

2019-04-14 17:01 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合13日電



雖然印第安納州南灣市長布塔朱吉(Pete Buttigieg)14日才正式展開競選活動，卻是2020年總統競選的黑馬，在當前政壇炙手可熱，問題是這種熱度能持續多久？

這位民主黨新星資歷閃亮，既是羅茲學者、企業顧問，也是阿富汗戰爭退伍軍人；他募款成績很不錯，已募到700萬元，民調聲望逐漸上漲，在最先舉行初選的愛阿華、新罕布夏州民調僅落在尚未宣布參選的前副總統白登、新罕州國會參議員桑德斯之後，排名第三，更是社群媒體寵兒。

洛杉磯時報報導，如果民主黨認為要把川普總統拉下馬，應該派出對比最尖銳的人選，布塔朱吉堪擔大任。

首先，他才37歲，要到2054年才像川普現在這麼老。

其次，他是出櫃同志，丈夫是他的頭號競選代理人；他也不像川普出身富家，父親是聖母大學教授，本身樸實可親，聰明，言談平易近人。

他面對明顯挑戰，必須在大家對他的新鮮勁消退後還能加強氣勢。他必須迅速擴展局面，以與擁有更大和更精密競選作業的根基深厚對手競爭。他也必須應付選民對他更深入和挑剔的檢視，以及更嚴苛的媒體更徹底的刨根挖底。

他準備14日在南灣家鄉正式宣布參選，不過他早就接受無數電台和電視節目訪問。

他毫不客氣的攻擊川普及其政府，痛斥原為印第安納州長的副總統潘斯為「色情明星總統」助陣，批評華府不斷上演讓人看得瞠目結舌的怪誕戲碼。

他的競選談話充滿民主黨老調，可是沒有說明他打算怎麼做；他對自己與歷來那些總統參選人完全不同毫不在乎，更認為身為民主黨最年輕參選人、只當過中型城市兩任市長是他的優勢，比那些泡在華府醬缸幾十年的老政客強得多。

不過，左派批評者質疑他的自由派背景，右傾的「華爾街日報」則質疑他的溫和派立場。

就像突然登上大舞台的小社區劇團一樣，他的競選組織窮於應付他聲名暴起，使他為了趕行程來去匆匆，讓一些聽眾感到失望。

不過，他自信能迅速把競選活動轉型，把自己從政治怪胎變成實力強勁的總統參選人。