民主黨布克未婚參選 若贏了將是美國首位單身總統

2019-04-14 17:00 世界日報 記者胡玉立／綜合報導



民主黨新澤西州聯邦參議員布克(Cory Booker)13日在他住了20多年、曾任七年市長的紐瓦克市(Newark)揭開總統競選活動的序幕； 布克4月滿50歲，至今未婚；如果他當選，將是繼1886年克里夫蘭總統(Grover Cleveland)以來，美國第一位單身總統。

不過，布克上個月接受華盛頓郵報訪問時笑稱：「我討厭人們認定我會是個單身總統，現在距離大選還有700天。任何事都可能發生。」

一直以來，入住白宮的美國第一家庭，總是強調秉承健康正直品格的傳統價值觀念，總統形象通常是一家之主、有妻有子，最好還有條忠狗；白宮被當成是美國傳統價值觀堡壘，「正常」的讓人民感到安心。

但這樣的規範正發生變化，民主黨宣布出馬參選的眾多角逐者中，有多位女性、一位已婚男同性戀，還有布克這樣一位單身直男，強調他的出馬競選，代表的正是「美國對多種不同類型的家庭開放」。

布克指出，川普總統在結婚三次後當選，其實已經「打破格局」；但身處於一個變遷中的年代，布克的婚姻狀況在這場總統選戰中，似乎比他的種族背景更加引人注目。

布克和同樣宣布參選的加州聯邦參議員賀錦麗(Kamala D. Harris)，都是民主黨內眾多參選者中極其出色的參選人，兩人中任何一位當選，都將成為美國第二位非裔總統。

「我不會把我的私生活和職業生涯混為一談。」布克說，「我的感情生活正持續進展中，我期待也相信有朝一日我會有另外兩個頭銜：丈夫和父親。如果美國人民願意，我也會成為美國總統。」

布克承認他與住在洛杉磯的40歲紐約女演員羅薩里奧道森(Rosario Dawson)自去年感恩節前開始約會。道森後來也向媒體證實了這件事。

布克表示，美國單身人口快速增長，但他不清楚這對人們的投票行為有何意涵；丕優研究中心(Pew Research Center)指出，半數美國成年人已婚，遠比1960年已婚人口72％來得低。

由於始終未婚，布克過去一直被人猜測是同性戀；他說自己在2002年首度參選紐瓦克市長失敗那一回，曾遭到政治攻擊；但布克說，美國人現在早就過了拿個人性取向碎嘴不休的階段，「我認為美國必須停止那種政治」。