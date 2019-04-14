親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
貿易戰風雲再起
英脫歐大限延後
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

韓冰登上時尚雜誌 王世堅羞回：和我女兒一樣漂亮

高科技幫忙 楊安澤3D分身跨時空多處現身造勢

2019-04-14 16:56世界日報 編譯陳韻涵／綜合13日電

公職候選人總是希望能在有限的時間裡，向更多選民傳達理念；華裔民主黨總統參選人楊安澤(Andrew Yang)找到新的方式，將利用3D全息投影(hologram)技術，跨越時空限制，同時現身多個競選場合，把競選活動帶向新高度。

楊安澤10日接受「TMZ Live」訪問時，示範全息投影，與非裔饒舌歌手吐派克(Tupac Shaku)的影像「同台出現」。

他說：「屆時我在愛阿華州造勢的場景，會藉此科技傳送到其他州。」

愛阿華州「卡羅先驅報」(Carroll Times Herald)報導，楊安澤高舉「全民基本收入」(universal basic income，無條件給予成人每月1000元)大旗投入選戰，他的競選團隊與一間全息投影公司合作，最快將於6月，且可能在愛阿華，率先推出他的3D分身。

44歲的楊安澤說：「我們正在嘗試這種方法，讓人們能透過全息投影聽見我的演講，看到我的一舉一動。」他也能看到觀眾反應，即時與觀眾互動並回答選民提問。

楊安澤透露，團隊正與政治人物或明星接洽，屆時可能利用3D全息投影技術共同對話，或「出席」里民大會和造勢活動。

他說，3D全息投影是同時現身多處的「有趣方式」，同時也不忘重申時代正在改變的選舉主軸，說道「我們不能重複做一樣的事，並期望它達到我們預期的結果。」

楊安澤雖然採用3D全息投影技術，他仍計畫持續親自拜訪每個競選活動駐點，惟全息投影將增加曝光度並為選戰增添鼓舞人心的興奮要素。

民主黨

相關新聞

川普以911畫面攻擊穆斯林議員 民主黨：把美國做小了

2019-04-14 13:16

影／視障者跌落華府地鐵軌道 3名善心通勤族即刻救援

2019-04-14 12:54

「爹地傷害媽咪」3歲兒目擊父殺母 20多年後終破案

2019-04-14 15:02

布塔朱吉同志身分 民調第三是川普最尖銳對照組

2019-04-14 17:01

民主黨布克未婚參選 若贏了將是美國首位單身總統

2019-04-14 17:00

影／烏雲變身龍捲風 德州居民追風直擊

2019-04-14 16:57

明知無勝算為何選美國總統 這些人各有盤算

2019-04-14 16:12

批穆斯林議員歐瑪911視頻 川普反遭民主黨圍剿

2019-04-14 16:06

美保護個資 從網路延燒實體店

2019-04-14 14:36

川普用911影片嗆穆斯林議員 民主黨：總統把美國做小

2019-04-14 14:06

Google龐大個資庫 成警方辦案金庫

2019-04-14 14:01

學生公演「摩登蜜莉」涉醜化華裔 美高中學監道歉

2019-04-14 12:35

影／紐約皇后區秋園擴建城區監獄 百人示威反對

2019-04-14 12:31

紐約28歲華裔Uber網約車司機 驚傳猝死

2019-04-14 12:30

三裸女在休息站「吹風」 還讓警察狂追一小時

2019-04-14 09:27

美國女拒復合 遭前任咬爛嘴唇縫300針 終尋真愛

2019-04-14 08:58

星期人物／扳倒部長的川普年輕文膽

2019-04-14 00:35

非裔歹徒噴胡椒霧 搶劫65歲華婦

2019-04-13 15:52

密州少女恐嚇炸學校 電話誤打灣區

2019-04-13 15:48

川普讚伊凡卡「天生外交家」：她選總統，很難被擊敗

2019-04-13 14:52

用移民當棋子 民主黨批川普做法殘忍

2019-04-13 14:45
看更多

熱門文章

美國女拒復合 遭前任咬爛嘴唇縫300針 終尋真愛

2019-04-14 08:58

三裸女在休息站「吹風」 還讓警察狂追一小時

2019-04-14 09:27

影／有2機身、想送衛星上太空的全球最大飛機 處女航成功！　

2019-04-14 08:46

彭博調查：台北人要工作20.4分鐘 才能賺到一頓早餐

2019-04-13 21:22

牙齒不美白卻染黑？學者揭露日本天皇昔日為何「齒黑」

2019-04-14 14:01

牠殺了飼主！「全球最危險鳥類」利刃長爪攻擊跌跤飼主　

2019-04-14 11:40

豐田機器人投三分球神準 射程媲美勇士球星柯瑞

2019-04-13 17:11

維基解密亞桑傑倒下…但只要這技術還在 骯髒事總會見光死

2019-04-14 09:00

前座乘客傾斜座位很惱人？達美航空有解

2019-04-13 22:56

中業島為何掀波？ 大陸防美軍近距離監視

2019-04-14 00:35

影／罕見「顛倒閃電」！在空中由下而上炸開

2019-04-13 17:56

逛日本便利店留意「3個細節」 女性雜誌多＝區內較安全

2019-04-13 20:22

印度採購俄製S-400飛彈系統 盼能豁免美國制裁

2019-04-13 17:51

星期人物／扳倒部長的川普年輕文膽

2019-04-14 00:35

銀行報喜 美股三指數衝高

2019-04-14 00:32

祖克柏2018年薪30元但臉書給他7億津貼 都花在什麼上？

2019-04-14 10:36

每年櫻花樹下替愛女拍照 日攝影師：照片是家庭寶物

2019-04-13 18:00

日本出現新租房模式 每年13萬元可隨時隨地「任意住」

2019-04-14 14:08

彭博資訊專欄／貿易戰鋒火連連 恐難善了

2019-04-13 23:07

「爹地傷害媽咪」3歲兒目擊父殺母 20多年後終破案

2019-04-14 15:02

「不能接受！」紐約市22%公車乘客不給錢 司機也無力

2019-04-14 14:02

10年釀逾30死 費雪召回470萬個嬰兒搖床

2019-04-13 19:18

新加坡樟宜機場室內瀑布 高達40公尺

2019-04-13 23:41

駐沖繩美軍陸戰隊又出事 疑似情殺日本女友　

2019-04-13 21:21

川普以911畫面攻擊穆斯林議員 民主黨：把美國做小了

2019-04-14 13:16

比中樂透還難！連續三代忌日相同 嚇得後代每年這天都提心吊膽

2019-04-14 11:11

他可望成為美國首位同志總統 另一半的他強助攻

2019-04-14 15:13

作空機會浮現 研究公司將蘋果評為「賣出」

2019-04-13 22:10

金正男毒殺案 越南女嫌將於5月3日獲釋

2019-04-13 17:14

歐盟反擊美國貨 擬關稅清單

2019-04-13 23:07

相見不如不見！安倍考慮G20峰會不與文在寅對談

2019-04-13 21:15

韓禁日8縣水產案 謝長廷挨批後回應

2019-04-14 01:50

銀行獲利報佳音振奮美股 下周能否創新高仍看財報

2019-04-13 19:01

美零售門市關店大增

2019-04-13 23:35

芬蘭總理熱門人選：加稅救社福

2019-04-14 00:35

金正恩：美態度正確 才有川金三會

2019-04-14 00:35

義總理：外國軍事介入無法化解利比亞內戰

2019-04-13 21:43

最可愛的手提行李！會給飛機上乘客送飛吻

2019-04-14 15:47

平成最後萬人賞櫻大會 安倍吟詩博掌聲

2019-04-13 19:14

中美貿易磋商接近尾聲 協議文本共有7章節

2019-04-14 13:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top