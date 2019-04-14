高科技幫忙 楊安澤3D分身跨時空多處現身造勢

2019-04-14 16:56 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ／綜合13日電



公職候選人總是希望能在有限的時間裡，向更多選民傳達理念；華裔民主黨總統參選人楊安澤(Andrew Yang)找到新的方式，將利用3D全息投影(hologram)技術，跨越時空限制，同時現身多個競選場合，把競選活動帶向新高度。

楊安澤10日接受「TMZ Live」訪問時，示範全息投影，與非裔饒舌歌手吐派克(Tupac Shaku)的影像「同台出現」。

他說：「屆時我在愛阿華州造勢的場景，會藉此科技傳送到其他州。」

愛阿華州「卡羅先驅報」(Carroll Times Herald)報導，楊安澤高舉「全民基本收入」(universal basic income，無條件給予成人每月1000元)大旗投入選戰，他的競選團隊與一間全息投影公司合作，最快將於6月，且可能在愛阿華，率先推出他的3D分身。

44歲的楊安澤說：「我們正在嘗試這種方法，讓人們能透過全息投影聽見我的演講，看到我的一舉一動。」他也能看到觀眾反應，即時與觀眾互動並回答選民提問。

楊安澤透露，團隊正與政治人物或明星接洽，屆時可能利用3D全息投影技術共同對話，或「出席」里民大會和造勢活動。

他說，3D全息投影是同時現身多處的「有趣方式」，同時也不忘重申時代正在改變的選舉主軸，說道「我們不能重複做一樣的事，並期望它達到我們預期的結果。」

楊安澤雖然採用3D全息投影技術，他仍計畫持續親自拜訪每個競選活動駐點，惟全息投影將增加曝光度並為選戰增添鼓舞人心的興奮要素。