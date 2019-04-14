明知無勝算為何選美國總統 這些人各有盤算

2019-04-14 16:12 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合13日電



史瓦威爾(Eric Swalwell)競選總統根本毫無底氣；這位38歲的加州聯邦眾議員在國會沒有特殊建樹，在民主黨可能多達20人的總統參選人中也毫不起眼。那麼，他為什麼還要參選？

「紐約時報」報導，事實上參選總統有很多好處，現代總統政治學更充滿「雖敗猶榮」的鼓勵結構。

初選雖然只有一個人獲得提名，卻經常製造出許多贏家；那些毫無勝算的人選藉此登上全國舞台，競選活動有如在為入閣接受面試，或為未來參選提高知名度和抓住一批金主，還有可能出書和獲得電視合同、加入董事會，以及演說賺錢；因為任何挫敗只是暫時的，任何難堪都可以克服。

一名共和黨策士說：「參選只有好處沒有壞處。那是自我推銷。還有什麼比參選總統更好的自我推銷方式？」

前阿肯色州長哈克比(Mike Huckabee)兩次參選總統失利，卻藉此建立橫跨電視、電台和印刷媒體的保守派言論帝國。卡森(Ben Carson)2016年參選，從著名的神經外科醫生變成右派的全國英雄，還趁機打書，最後加入川普總統的內閣。

除了參選總統為虛榮心帶來的滿足，參選人也藉此磨練用利國利民的無私方式呈現選戰的技巧，而宣揚崇高理想獲得的獎勵不下於當選。

夏威夷聯邦眾議員菟西‧蓋芭 (Tulsi Gabbard)即大打「和平牌」，反對軍事干預國外情勢。楊安澤提倡全民基本收入以對付自動化的影響，並吸引眾多追隨者。

2004年曾參選總統的夏普頓牧師說，2004年參選總統的經歷讓大家不敢再小看他，對他倡導民權很有幫助，也協助他擴展勢力和機會。

川普2016年參選總統也只是想藉此擦亮他的金字招牌，而連他都能當選總統，讓很多人覺得自己也行。

許多政治人物也覺得那些參選人條件並不比自己好，如果連去年競選聯邦參議員落選的歐洛克都能成為一線人選，只是個小市長的布塔朱吉都能成為全國名人，自己怎麼會不如他們？因此決定當仁不讓，使選戰更加熱鬧。