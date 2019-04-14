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批穆斯林議員歐瑪911視頻 川普反遭民主黨圍剿

2019-04-14 16:06世界日報 編譯盧炯燊／綜合13日電

川普藉機批評眾議員歐瑪（圖）。 路透社
川普藉機批評眾議員歐瑪（圖）。 路透社
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民主黨明尼蘇達州國會眾議員伊蘭‧歐瑪(Ilhan Omar)是第一位晉身國會的穆斯林女性，過去多次因其言論而遭保守派責，如今又因九一一恐襲的談話，遭總統川普批判；民主黨則火速為歐瑪辯護，反批川普煽風點火搞分裂。

川普12日轉發了歐瑪最近在洛杉磯「美國 -伊斯蘭關係委員會」(CAIR)的講話片段，其中她將九一一紐約世貿中心遭恐怖襲擊描述為「一些人做了一些事情」；川普在轉發的視頻中加上了被劫持的飛機撞擊雙塔的新聞畫面片段，其後發推文說，「我們永遠不會忘記！」

歐瑪這個說法馬上遭到主要來自政治反對派及保守派人士的批評，指她對造成將近3000人死亡的襲擊事件，只作了輕率的描述。

據悉，歐瑪在CAIR的講話中指出，許多穆斯林在九一一事件後，他們的公民自由受到侵蝕，「長期以來，我們一直生活在二等公民的不安之中，坦白說，我已經厭倦了，這個國家的每一個穆斯林都應該厭倦了。」

CAIR於1994年成立，在九一一事件後，成員數字突然激增。

在許多共和黨人和保守派對歐瑪言論表示憤慨的同時，民主黨人，包括一些過去不同意歐瑪的人，立即為她辯護。

正在德國訪問的眾議院議長波洛西，更譴責川普使用九一一的痛苦形象，對歐瑪展開政治攻擊，指責川普這種煽動方法非常錯誤。

角逐民主總統提名的麻州國會參議員伊麗莎白‧華倫(Elizabeth Warren)，指責川普試圖煽動暴力並製造分裂，非常可恥，強調每個政治領袖都應該反對；另一名總統參選人、前德州國會眾議員歐洛克(Beto ORourke)也指責川普在煽風點火。

對於川普轉發有關視頻及藉機批評，歐瑪似乎沒有退縮。

她在推特發布了時任總統布希的一句話：「人民 ， 以及擊倒這些建築物的人，很快就會聽到我們所有人的聲音！」她又在推特上寫道，「(九一一事件時的總統)小布希是否淡化了恐怖攻擊？他會不會是一個穆斯林？」

川普穆斯林民主黨

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