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「爹地傷害媽咪」3歲兒目擊父殺母 20多年後終破案

2019-04-14 15:02聯合報 記者郭宣含╱即時報導

弗雷澤（Aaron Fraser）還是3歲小男孩時，他的母親在1993年不見了。當時他告訴檢調單位，他的爸爸傷害了媽媽。根據法律文件，還是小孩的弗雷澤表示：「爹地射媽咪。爹地讓媽咪不能動。」

當年這段出自小孩口中的話並不足以破案。但如今弗雷澤已長大成人，而且他找到了證據。

弗雷澤被領養20多年後有了重大發現，民事法官認為他的生父應為他母親的死負責，弗雷澤勝訴並獲得傑克森維爾市（Jacksonville）童年舊家的所有權。他在2014年整修房屋時，敲挖到地底下的某個東西，那時他才明白他在偶然間找到母親的遺骸了。

他12日在法院指出：「我看到某個看起來像椰子的東西。」他隨後打電話給心理醫師並留言：「我想我可能找到我媽了。」DNA結果證實，那具遺骸是弗雷澤的母親。海姆在2015年被逮補並被控謀殺妻子。

弗雷澤的母親消失26年後，弗雷澤在1993年和今日的證詞讓法庭於12日重新審判這起懸案。當天，陪審圖認定弗雷澤的52歲生父海姆（Michael Haim）犯下二級謀殺罪。

州檢察官米茲拉西（Alan Mizrahi）在審理時表示：「雖然有些罪可被隱藏起來，但從未被遺忘。」他說：「真相一直在那裡，埋藏在後院中。」

弗雷澤12日在法院等待判決，他出庭作證表示，他母親的死如何改變他的一生。他坦言：「我從三歲半開始就一直在看治療師。」

根據逮捕令宣誓書，弗雷澤的母親邦妮‧海姆（Bonnie Haim）在1993年失蹤前曾計畫離開他的丈夫。當時邦妮有一筆存款，她找了新住處，準備帶兒子一起搬出去。

當局表示，但是在1993年1月6日，邦妮和丈夫討論婚姻問題後就消失人影。海姆堅稱，邦妮不過是離家出走。

事發隔一天，邦妮的皮包在垃圾桶被發現，她的車停在機場停車場。根據宣誓書，駕駛座踏板上的網球鞋印與海姆的鞋子一致。

根據法院文件，在一次孩童保護工作人員的訪談中，還是小男孩的弗雷澤以各種措詞描述他的父親傷害了母親。當時他說：「我的爹地叫不醒她。」

但是邦妮依舊無影無蹤，此案也成了無法破解的懸案。弗雷澤長大後，也記不得當年發生了什麼事。

加利福尼亞大學戴維斯分校心理學教授蓋兒‧古德曼（Gail S. Goodman）研究兒童目擊者記憶，她表示這可能是童年失憶，使得早年經驗，甚至是創傷體驗都消失在記憶中。她表示，幼童也可以是目擊者，而且應該受到正視。

古德曼在電郵中表示，弗雷澤三歲半時可能不了解死亡，但這個年紀的孩子可以用自己的話說出他看到的事。事件帶來的創傷越深，孩童的記憶也越深刻，孩童的描述也比較不易出錯。

雖然海姆出庭作證時表示：「我深愛我的妻子，我永遠也不會傷害我的妻子。」但陪審團仍認定他有罪。

米茲拉西指出，這起事件是在邦妮和海姆家中發生，但這也無法阻止三歲半的弗雷澤向有關當局揭露：他的父親要為傷害母親負責。

弗雷澤（右）3歲時目睹父親（左）傷害母親（中），20多年後他找到母親遺骸，讓父親...
弗雷澤（右）3歲時目睹父親（左）傷害母親（中），20多年後他找到母親遺骸，讓父親伏法。取自Bonnie Pasciuto Haim臉書
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