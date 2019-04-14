川普以911畫面攻擊穆斯林議員 民主黨：把美國做小了

2019-04-14 13:16 聯合報 記者 聯合報 記者 田思怡 ╱即時報導



美國總統川普。 美聯社 分享 facebook

美國總統川普周五（12日）在推特上以「九一一」恐攻的影片攻擊民主黨籍穆斯林女眾議員伊蘭．歐瑪（Ilhan Omar），並推文：「我們永遠不會忘記」。民主黨重量級人物齊聲譴責川普仇視穆斯林、煽動暴力，並將美國最慘痛的悲劇政治化。

歐瑪是第一位躋身國會的穆斯林女性，她最近在洛杉磯「美國 -伊斯蘭關係委員會」（CAIR）發表談話表示：「長期以來，我們一直生活在二等公民的不安之中，坦白說，我已經厭倦了，這個國家的每一個穆斯林都應該厭倦了。」

她繼續說：「CAIR在九一一之後成立，因為他們意識到某些人做了某件事，我們所有人都開始失去公民自由。」

歐瑪在談話中將「九一一」恐攻描述為「某些人做了某件事」。她的說法立刻遭到保守派人士批評，指她對造成將近3000人死亡的恐襲事件輕描淡寫。歐瑪的20分鐘談話也在網路上傳播。

紐約郵報火上加油，周四（11日）在頭版登出紐約世貿中心雙塔遭攻擊燃燒的畫面，標題寫著：「歐瑪眾議員：九一一是某些人做了某件事。」下面以更大的字體寫著：「這就是你的某件事。」

一天後，川普加入戰局，在推特上轉發了將歐瑪的談話和九一一攻擊畫面剪輯在一起的影片，並推文：「我們永遠不會忘記！」

民主黨人，包括一些過去不同意歐瑪的人，立即為她辯護。

正在德國訪問的眾議院議長波洛西譴責川普「煽風點火，讓大家更不安全」是錯誤做法。

角逐民主黨總統提名的麻州聯盟參議員伊麗莎白．華倫（Elizabeth Warren），指責川普煽動暴力對付現任眾議員，並製造分裂，非常可恥；另一名總統參選人、前德州聯邦眾議員歐洛克（Beto ORourke）也指責川普在煽動暴力對付歐瑪和其他穆斯林。

曾在阿富汗服役的民主黨總統參選人布塔朱吉（Pete Buttigieg）12日晚間在推特寫道：「總統利用那黑暗的一天煽動他的基本支持者對付一名眾議員，總統今天把美國做小了。」