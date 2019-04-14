川普用911影片嗆穆斯林議員 民主黨：總統把美國做小

美國穆斯林女眾議員歐瑪最近發表有關九一一恐攻的談話，成為川普總統和保守派的箭靶。 美聯社 分享 facebook

美國總統川普周五（12日）在推特上以「九一一」恐攻的影片攻擊民主黨籍穆斯林女眾議員伊蘭．歐瑪（Ilhan Omar），並推文：「我們永遠不會忘記」。民主黨重量級人物齊聲譴責川普仇視穆斯林、煽動暴力，並將美國最慘痛的悲劇政治化。

歐瑪是第一位晉身美國國會的穆斯林女性，她最近在洛杉磯「美國 -伊斯蘭關係委員會」（CAIR）發表談話表示，許多穆斯林在九一一事件後，他們的公民自由受到侵蝕，「長期以來，我們一直生活在二等公民的不安之中，坦白說，我已經厭倦了，這個國家的每一個穆斯林都應該厭倦了。」

她在談話中將「九一一」恐攻描述為「一些人做了某件事」。她的說法立刻遭到保守派人士批評，指她對造成將近3000人死亡的恐襲事件輕描淡寫。歐瑪的20分鐘談話也在網路上傳播。

紐約郵報11日在頭版登出紐約世貿中心雙塔遭攻擊的畫面，譴責眾議員歐瑪對九一一恐攻輕描淡寫。 圖／翻攝自紐約郵報 分享 facebook

紐約郵報火上加油，周四在頭版登出紐約世貿中心雙塔遭攻擊燃燒的畫面，標題寫著：「歐瑪眾議員：九一一是一些人做了某件事。」下面以更大的字體寫著：「這就是你的某件事。」

一天後，川普加入戰局，在推特上轉發了將歐瑪的談話和九一一攻擊畫面剪輯在一起的影片，並推文：「我們永遠不會忘記！」

民主黨包括一些過去不同意歐瑪的人，立即為她辯護。

正在德國訪問的眾議院議長波洛西譴責川普使用九一一的痛苦形象，對歐瑪展開政治攻擊，指責川普這種煽動方法非常錯誤。

角逐民主總統提名的麻州國會參議員伊麗莎白．華倫（Elizabeth Warren），指責川普試圖煽動暴力並製造分裂，非常可恥，強調每個政治領袖都應該反對；另一名總統參選人、前德州國會眾議員歐洛克（Beto ORourke）也指責川普在煽風點火。

曾在阿富汗服役的民主黨總統參選人布塔朱吉（Pete Buttigieg）在推特寫道：「總統今天把美國做小了。」

歐瑪沒退縮。她在推特發布了九一一發生時擔任總統的小布希的一句話：「人民，以及擊倒這些建築物的人，很快就會聽到我們所有人的聲音！」