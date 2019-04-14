影／視障者跌落華府地鐵軌道 3名善心通勤族即刻救援

2019-04-14 12:54 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



美國馬里蘭州貝塞斯達的華府地鐵醫學中心站9日生視障人士跌落地鐵軌道，幸虧在場3名與他素不相識的男子見狀伸出援手，才在列車進站前成功將人拉回月台上。畫面翻攝Twitter／ABC7Kevin 分享 facebook 美國馬里蘭州貝塞斯達（Bethesda, MD）日前發生視障人士跌落地鐵軌道，幸虧在場3名與他素不相識的男子見狀伸出援手，才在列車進站前成功將人拉回月台上。

這起驚險事件發生在9日早上，地點位於華府地鐵（Washington Metro）的醫學中心站（Medical Center Station）。從監視器畫面可以看到，這名視障人士一邊摸索路況，一邊朝著月台邊緣走去。他在地面的進站警示燈間站定，用白手杖確認自己就在月台邊，但就在準備轉身時，卻一腳踩空，接著就跌了下去。

此時，通勤族克勞利（Brendan Cawley）發現有人掉入軌道，立刻跑過來，伸手要將已經站起的視障人士拉上月台，另一名目擊的女性乘客則是趕去呼救求援。

由於這名高約180公分的視障人士體重136公斤，單憑克勞利一己之力仍拉不動。就在進站警示燈開始亮起之際，另外兩名身穿商務襯衫的男乘客伸出援手，3人合力將視障人士拉上月台。視障者脫險後不久，地鐵列車的車頭白色燈光出現在隧道口，約20秒後就開過他當初跌落的位置。

克勞利隨後將整起事件通報值班站長，其他乘客則是打電話報警。視障人士抱怨左臂疼痛，可能因肋骨骨折而呼吸急促，也試圖抓回他的白手杖，據報他後來被送往醫院，沒有生命危險。

由於時間太過倉促，克勞利沒有來得及留下對方姓名，但希望能與他再碰上一次面。