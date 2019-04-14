學生公演「摩登蜜莉」涉醜化華裔 美高中學監道歉

2019-04-14 12:35 世界日報 記者 世界日報 記者 牟蘭 ／紐約報導



因公演「摩登蜜莉」(Thoroughly Modern Millie)音樂劇，紐約長島亨廷頓高中(Huntington High School)學區總監在華裔民眾不斷抗議下，12日發表道歉聲明；但仍有華人抗議者認為，該學區總監未向整個華裔社區道歉，將問題推給劇本，誠意不足，認為該校應進行反對種族歧視的訓練。

長島亨廷頓高中學區總監波蘭斯基(James Polansky)12日發出聲明表示，參演「摩登蜜莉」的學生在幾個月內付出大量的努力，並在舞台上呈現，但這一劇目的故事與角色呈現，都缺乏文化敏感度(Culturally Insensitive)，「我們真摯地向那些感到受冒犯的人表示道歉」。

聲明中還承諾，日後該劇將不會上演，並將在未來認真挑選劇本，避免類似事件發生。

不過仍有華裔抗議者認為此道歉聲明缺乏誠意。華裔抗議者呂天路便表示，波蘭斯基的聲明中道歉的是「受冒犯的人」，而不是被醜化的華裔社區的形象，「他的道歉還是不夠真誠」。

呂天路表示，本次參演該劇的師生竟然沒人意識到這齣劇已對華裔進行種族歧視，可見校方應加強反對種族歧視的培訓，讓包括亞裔在內的所有族裔學生和老師了解，以任何一個族裔的刻板印象(Stereotype)嘲笑他人，都是不對的。

張國棟則表示，波蘭斯基的道歉是階段性的勝利，但該道歉沒有承認學區總監和校方人員在選劇上有疏忽，將所有問題推給劇本；他和其他反對該歌劇上演的民眾希望校方真正認識到出演這部劇的問題所在。

汪全海則表示，波蘭斯基的道歉是華人團結抗爭的結果，華裔民眾應繼續維權。