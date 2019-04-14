影／紐約皇后區秋園擴建城區監獄 百人示威反對

2019-04-14 12:31 世界日報 記者 世界日報 記者 牟蘭 ／紐約報導



位於皇后區秋園(Kew Garden)82大道126-01號的皇后區拘留中心納入市長城區監獄計畫，將大幅拓建，引起當地居民不滿，近百示威者13日在皇后區公所前抗議；參加抗議的華裔民眾表示，這一計畫不僅浪費納稅人稅款，還危害社區安全，「紐約市的很多公校連安裝飲用水的基金都沒有，為什麼要把錢浪費在這裡？」

「秋園公民協會」(Kew Garden Civic Association)、「秋園改善聯盟」(The Kew Gardens Improvement Association)、華裔為主的紐約市居民聯盟以及參選皇后區地區檢察官(Queens District Attorney)的退休法官拉薩克(Gregory Lasak)等，當日均到場參加示威。

拉薩克以十年前兩名關押在此拘留中心的殺人嫌犯越獄為例，反對在居民區建大型拘留所，危害民眾安全，表示在他擔任皇后區助理檢察官和法官的40年間，目睹了雷克島監獄出現的問題，認為應在雷克島現有的監獄上重建，「據我了解雷克島還有兩棟設施是閒置的」。

紐約市居民聯盟成員黃為為表示，在森林小丘居住多年，育有九歲兒子，為了孩子和其他民眾安全，她反對在秋園監獄建案；她說，市府為此計畫要花費數千萬元，但紐約市的許多公校，連安裝飲用水的基金都沒有，市府應把錢花在刀口上。

紐約市居民聯盟負責人臧東慧表示，「特殊高中入學考試改革的事情解決後，今年我們將重點反對監獄在秋園建立」。

隨著4月全市四個城區監獄建案進入統一土地利用審查程序(ULURP)，「秋園改善聯盟」主席哈克(Sylvia Hack)表示， 第九社區委員會將於24日下午7時在皇后區公所就此舉行里民會，呼籲民眾到場發聲，並向代表此區的民選官員打電話表達擔憂。