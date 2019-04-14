紐約28歲華裔Uber網約車司機 驚傳猝死

2019-04-14 12:30 世界日報 記者賴蕙榆／紐約報導



28歲華裔uber司機無故猝死家中。路透 分享 facebook

紐約電召車司機工時長且作息不定，一名華裔優步(Uber)網約車司機日前被人發現猝死於家中，目前仍待警方的驗屍報告，以釐清死因；這次近兩個月來發生的第二起華裔網約車司機死亡案件。

據悉，這名不幸猝死的優步司機是來自福州的李姓移民，加入網約車行業已四年，28歲的他於本月初工作返家後不久，便被家人發現陳屍家中，死因不明。

知情人士表示，事發前李姓司機身體健康，也未聽聞其罹患任何心理疾病，年紀輕輕即殞命，對家人而言是沉重的打擊；該知情者透露，死者家庭生活坎坷，移民來美含辛茹苦，一家人經歷了不少波折才拿到合法身分，嘆道「人命短促且人生無常」。

據悉，死者家屬在獨立司機工會(Independent Drivers Guild)幫助下低調辦理喪事及聯絡警方獲取驗屍報告；獨立司機工會也發起募款活動，短短幾日內便獲得東、西岸善心人士響應，籌到不少善款來協助死者家庭處理後事。

獨立司機工會華人司機召集人陳海靈表示，很遺憾再次聽聞憾事發生在華裔司機身上，強調司機一定要審視體力後適量工作，工作期間也需以定時用餐、定量進食方式來確保身體無恙。

陳海靈也說，網約車司機也常因工時長，疏於陪伴親人而導致家庭紛爭，提醒司機若有心事或健康問題，都能向獨立司機工會尋求協助。

這也是近期發生的第二起華人出租車司機死亡事件；上月23日Lyft網約車司機吳祿端因不堪經濟壓力，在租來的車上服藥自殺身亡。