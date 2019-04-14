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賴清德說了十個不 這一「不」最讓人費解

三裸女在休息站「吹風」 還讓警察狂追一小時

2019-04-14 09:27聯合報 記者郭宣含╱即時報導

美國佛羅里達州當局表示，有人看到三名赤裸年輕女子在該州一處休息站擦防曬乳，事後這三人讓警察苦追21英里（約33公里），追捕過程中她們試圖開車衝撞一名警察，並拿棍棒威脅另一名警察。

佛州高速公路巡邏警察表示，一名警察10日到帕斯科郡（Pasco）戴德市75號州際公路休息站盤問三名女子，當時三人開始著裝。她們告訴州警察，她們借住在一名親戚家中，但在發生口角後才來到休息站，現在她們無處可去，其中一人18歲，兩人19歲。

坦帕灣時報（Tampa Bay Times）報導，三名女子聲稱她們剛洗好澡，當時在「吹風曬乾」。警察看見她們有一箱礦泉水和一罐沐浴乳。警察要求她們留在原地，但三人跳上她們的日產汽車（Nissan）逃逸，警察發射定位系統追蹤器到她們的車上。她們開錯路，讓多名警察追逐一小時。

坦帕灣時報指出，三名女子後來在52號州級公路加油站停車，一名女子下車走進店裡。此時兩名警察出現下令Nissan汽車停車，但該車立刻開走。一名警察開警車追捕，另一名警員則與下車的女子發生扭打。

當警察制伏該女子時，他看見Nissan汽車朝他衝過來，他連忙跳開，第二名女子下車拿粉紫色的金屬球棒威脅警察。第二名警察眼見同事有危險，趕緊開警察撞Nissan汽車。

最後Nissan汽車開過警察擺放的輪胎洩氣裝置，整場追逐戰在一處學區旁落幕。這些女子拒絕下車，將車門上鎖，警察拿電擊槍嚇她們，最後讓其中一名女子屈服。警方在車上發現大麻，三人被控對執法人員加重企圖傷害罪、拒捕、逃避追捕和公然猥褻。

佛州三名女子讓警察追捕21英里。取自帕斯科郡警察局
佛州三名女子讓警察追捕21英里。取自帕斯科郡警察局
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