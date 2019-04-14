美國女拒復合 遭前任咬爛嘴唇縫300針 終尋真愛

2019-04-14 08:58 香港01 記者溫嘉敏／報導



美國女孩希斯。 圖擷自/（@kaylahayes101） 分享 facebook 得不到的，别人也别想得到？美國南卡羅萊納州一名19歲女子因拒絕與前男友復合，竟被對方強吻，再將她的嘴唇幾乎咬掉，直言「要留下疤痕給下一任」。最終女子臉上被縫上300針，如同被毀容，但幸好最終仍能尋到真愛，更在網上勇敢公開經歷，希望鼓勵受過同類傷害的人可以重新站起來，「我的一部分在攻擊過後死亡，有時我都會很悲傷，但現在回想起那天，我知道我已變成更堅強的人」。

19歲的美國女孩希斯（Kayla Hayes）17歲時與當時21歲的男友弗勒里（Seth Aaron Fleury）交往11個月後分手，惟弗勒里一直想重修舊好，於是約對方見面，不料希斯還是拒絕復合，因為對方待她如「物品」一樣，兩人爆發爭執，弗勒里一怒之下強吻對方，並將其下唇咬破扯下，令希斯頓時血流披面。

由於希斯下唇難以修補，醫生要幫她將整個嘴巴附近的皮膚割開再重新縫上，最終在臉上留下300針的可怕傷疤，嘴部活動亦有困難。希斯憶述當時「撕裂的過程中我沒有感到疼痛，只懂開始尖叫」，她還被告知弗勒里是故意這樣做，「他想留下印記，給我之後的男朋友看」。

弗勒里最終因襲擊及意圖傷害他人罪被判囚12年，但希斯花了很多心力和時間才能走出陰霾，「我還年輕，會因自己的疤痕而感到不安，但在我讓傷疤界定我的人生同時，我可以主動定義我的傷疤，它們顯示出我能克服傷痛。我的一部分在攻擊過後死亡，有時我都會很悲傷，但現在回想起那天，我知道我已變成更堅強的人」。

天無絕人之路，希斯最終與一直守護她的「藍顏知己」布萊克（Blake）相戀，現任男友不但未有被疤痕嚇倒，反而常常讚她漂亮，令她重拾自信。她於是決定於網上分享事件經過，希望勉勵類似的受害者重新站起來，她現時正在眾籌醫療費用，希望可早日重返校園。 希斯慘遭前任毒手。 圖擷自/（@kaylahayes101） 分享 facebook 希斯臉上縫300針。 圖擷自/（@kaylahayes101） 分享 facebook

希斯與現任男友。 圖擷自/（@kaylahayes101） 分享 facebook

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