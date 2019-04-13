川普讚伊凡卡「天生外交家」：她選總統，很難被擊敗

2019-04-13 14:52 世界日報 綜合12日電



（A4）川普曾考慮提名伊凡卡出任世界銀行行長 法新社 分享 facebook

川普總統對他的五個子女不吝讚美之詞，表示為他們感到驕傲，他尤其讚譽長女伊凡卡，稱她是天生的外交家，他曾考慮提名伊凡卡為世界銀行總裁。

川普在接受「大西洋月刊」訪談時，把五個子女都誇了一遍；他說幼子拜倫的年齡尚小，但潛力很大；次女蒂芬妮的表現極好；長子小唐納喜歡政治，這種愛好不錯；次子艾瑞克和兄長一起管理企業，他也很喜歡政治。總之，孩子們的表現都很優秀。

川普表示，如果伊凡卡要競選總統，她很難被擊敗，她是天生的外交家，例如在聯合國的表現就很出色。

在被問到為何沒有提名伊凡卡出任美國常駐聯合國大使時，川普表示要避嫌，「如果我提名她，他們就會說是裙帶關係，其實沒有一點關係；如果她是駐聯合國大使，將是難以置信的出色；我曾考慮讓她接掌世界銀行，她當總裁將非常棒，因為她對數字很在行。」

川普說，伊凡卡走進屋子會產生強大的氣場，她能在壓力下保持鎮靜，我見到她曾在巨大的壓力下非常鎮靜，她的反應敏捷，這是基因的關係，也是她的強項之一。

伊凡卡在川普勝選後就一直受到各界嚴格檢視，包括她的安全許可、使用私人電郵辦公，以及她在白宮發揮非同尋常的作用等問題上。大西洋月刊報導，伊凡卡與川普的感情顯然很深。

川普發表了許多有爭議的言論，但伊凡卡能與他保持距離；伊凡卡在白宮作為高級顧問，她對川普的支持超過了一個女兒對父親的愛，她更是一個川普政策的支持者。

伊凡卡曾竭力說服川普讓美國留在巴黎氣候協定，但沒有成功；後來她開始注重自己的議程，表示要把重點放在沒有爭議的議題上。