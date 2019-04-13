用移民當棋子 民主黨批川普做法殘忍

2019-04-13 14:45 世界日報 綜合12日電



要庇護城安置非法移民 民主黨人強烈反彈 波洛西轟做法「卑鄙」她的選區列名 美聯社 分享 facebook

華盛頓郵報報導，在過去六個月，白宮至少兩次向移民當局施壓，將在邊境拘留的無證移民釋放到庇護城市；川普總統12日證實白宮正在衡量這樣的計畫，而民主黨指責川普做法殘忍，利用人民當作政治棋子。

川普在推特貼文說，這個做法是民主黨求仁得仁，「由於民主黨人不願意改變我們非常危險的移民法，正如報導那樣，我們確實強烈考慮，唯有將非法移民置於庇護城市......激進的左派一貫希望開放邊界，開放武器政策，所以這樣做，他們應該非常高興！」

不過國土安全部在較早前的聲明中表示已拒絕這個計畫，指「這個計畫只屬提請考慮，現已拒絕，同時不會再有任何討論」。

據報導，川普是在去年11月最先考慮這個想法，當時來自中美洲的大篷車車隊正進入南部邊境；另一次是在今年2月，當時兩黨正就邊境圍牆在國會對峙。

據熟悉情況的消息人士還向福斯新聞披露，白宮曾於去年11月16日向多個機關發出電郵，問及是否應該將無證移民釋放到一些中小型的庇護城市，其中兩個在波洛西的舊金山選區；同時又指主張寬恕非法移民的民主黨人應該與政府合作，接收這些移民。

對於這個計畫的披露，民主黨即時指責是另一例子，說明川普政府採取極端措施，遏制合法及非法移民。

眾議院議長波洛西亦強烈砲轟川普，指有關想法極其「卑鄙」。她對此非常激烈的其中一個原因是，川普計畫送往的庇護城市，有兩個就在她的舊金山選區。

波洛西12日透過發言人發出聲明，指不容低估川普政府的殘酷行為，他利用人，包括小孩， 在已扭曲的政治遊戲中作為棋子，將移民永久恐懼化妖魔化是卑鄙的。她更指在某些情況下，是屬於犯罪行為。

另外，爭取民主黨總統提名的艾咪‧柯洛布查(Amy Klobuchar)，也批評川普利用人民作為政治遊戲的棋子。