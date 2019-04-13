報復民主黨！ 川普擬送移民到庇護城市

美國總統川普表示，他考慮把被捕的非法移民，送到民主黨主政的「庇護城市」。大批來自中美洲的移民12日在墨西哥伊達爾戈的路肩行走，向美國邊界挺進。 美聯社 分享 facebook 美國總統川普於12日表示，他正慎重考慮把被捕的非法移民，送到反對他強硬的移民政策、而且大多由民主黨主政的「庇護城市」，藉此對付拒絕對邊界危機採取行動的政敵。

華盛頓郵報12日率先引述匿名消息人士報導，過去五個月以來，白宮曾兩度向國土安全部施壓，提議把無證移民帶到「庇護城市」的街上釋放，以報復川普總統的政治對手。

而川普宣布這個消息的幾小時前，白宮和國土安全官員才剛剛堅稱，這種被批為對民主黨治理的城市進行政治報復的構想已經打消。

川普推文「開放邊界 應使他們非常開心」

川普推文說：「由於民主黨不願改變我們非常危險的移民法，我們確實如報導所說，慎重考慮把非法移民送到庇護城市。激進左派似乎永遠有開放邊界、展開手臂歡迎的政策，因此這應使他們非常開心！」

白宮發言人隨後表示：「民主黨老是說我們必須開放邊界，非法移民有權利不計代價留在美國，因此他們應與政府合作尋找最好的方法，把預定釋放的非法移民送到他們的選區和州的社區。」

華郵報導，白宮官員最初是在11月16日電郵中，詢問多個政府機關，能否在邊界拘留龐大移民隊伍的無證移民，再用巴士送到「小型或中型的庇護城市」，也就是拒絕交出非法移民以遣送出境的地方城市。

當時白宮告知移民及海關執法局（ICE），這項計畫是為紓解拘留空間不足，也是要讓民主黨人好看，但此舉明顯是政治報復，讓ICE內部大為警覺；ICE高層官員回應，若真如此將有預算及法律責任的問題，而且「還有公關上的風險」。

今年2月白宮再度對ICE施壓後，ICE法務處否決了這個構想，認為做法不適當。白宮和國安部官員稱「這只是曾經提出並遭到拒絕的一個構想，已停止任何進一步討論」。

據報導指出，對付庇護城市的計畫有兩個版本，一個是把關在其他地方的非法移民，送到川普的民主黨政敵家鄉，一個是把在邊界逮捕的非法移民直接送到舊金山、紐約、芝加哥和其他庇護城市。

這些構想曝光後，引起眾院議長波洛西和其他民主黨人同聲抨擊，指責川普政府利用移民進行政治報復。