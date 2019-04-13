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美最新5G計畫出爐 川普盼由民營企業主導

2019-04-13 13:17中央社 華盛頓12日

美國總統川普（右）和美國聯邦通訊委員會主席裴伊（左）12日在白宮宣布加速部署5G...
美國總統川普（右）和美國聯邦通訊委員會主席裴伊（左）12日在白宮宣布加速部署5G計畫。歐新社
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美國總統川普今天表示，美國不應讓5G國有化，應交由民營企業主導，並呼籲他們應加快腳步籌設料將比4G快上至少100倍的新一代5G網路。

川普說：「在美國，我們的做法是私部門控制，就由私部門主導，政府就不需花費太多錢，且由政府領導，就不會更好或更快。」

川普在美國聯邦傳播委員會（FCC）主席派伊（Ajit Pai）陪同下發表談話。派伊今天也宣布FCC計劃在12月10日舉辦第3次5G頻譜拍賣，盡可能釋出更多頻譜為美國經濟帶來效益。

派伊表示，川普反對國有化的評論，對砸重金投資5G網路的私部門來說，是個「重要信號」。

過去一年多以來，白宮認真琢磨是否將5G網路國有化。美國政治新聞機構Politico曾於3月報導，川普2020年競選連任的團隊支持政府在管理5G網路占有一席之地，縱使包含首席經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）在內的白宮官員數月來皆表態反對此一作法。

法新社報導，美國官員公布加速部署5G無線網路的計畫，包含新投注204億美元（約新台幣6292億元）資金，以利未來10年在國內偏遠地區建置高速寬頻網絡。

派伊表示，新一代5G網路「將多方面提升美國民眾生活」。

「從精緻農業、智慧交通網絡到遠距醫療等，我們希望美國民眾能成為首先享受這個新數位革命帶來的好處，同時保障我們的創新者與公民。我們也不希望居住在偏遠地區的民眾被拋諸腦後。」

川普白宮

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