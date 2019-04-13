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公然鼓勵官員違法？川普：阻擋移民，若坐牢我會赦免你

2019-04-13 10:47聯合報 記者田思怡╱即時報導

CNN報導，川普上周視察邊境時，告訴現為代理國土安全部長的麥卡利南（Kevin McAleenan），他若因違法阻擋尋求庇護者進入美國而坐牢，川普將會赦免他。

報導說，川普上周五（5日）巡視加州邊界城市加利西哥（Calexico）時，對時任海關與邊境保護局局長的麥卡利南如此說，不清楚川普當時是否為開玩笑。

兩位獲得有關這段對話簡報的官員說，川普對麥卡利南說，他「若因阻擋移民進入美國而坐牢」，川普會赦免他。

國土安全部一名發言人對CNN表示，「總統沒有在任何時間曾要求、指示或施壓代理部長做違法的事，代理部長也不會採取違反我們執法職責的行動」。

由於近來越過美國邊界的無證移民激增，川普揚言要關閉邊界。單是3月份，美國邊界執法人員就逮捕9萬2000名非法進入美國的無證移民，相較之下，去年3月只有3萬7390人。

川普上周五巡視邊境時對著鏡頭說：「我們已爆滿，我們的系統已滿了，我們的國家已滿了，不能再進來！」

兩名消息人士告訴CNN，在鏡頭拍不到的地方，川普對邊界執法人員說，不要讓移民進來。川普說，告訴他們，我們已容納不下，如果法官找你們的麻煩，就說，「抱歉法官，我做不到，我們已沒有空間」。

川普離開後，無所適從的執法人員詢問長官的看法，長官告訴他們，長官沒有下令，如果他們照著總統說的做，他們得承擔個人法律責任，他們被告知，必須遵守法律。

時任海關與邊境保護局局長的麥卡利南（左）5日陪同川普總統（右）視察加州邊界。圖中...
時任海關與邊境保護局局長的麥卡利南（左）5日陪同川普總統（右）視察加州邊界。圖中夾在兩人中間的為當時的國土安全部長尼爾森，現已辭職。路透
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川普移民CNN

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