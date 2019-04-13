美宣布加速部署5G計畫 川普：5G競賽美國一定要贏

2019-04-13 09:06 聯合報 記者 聯合報 記者 田思怡 ╱即時報導



為了追趕包括中國大陸在內的競爭對手，美國12日宣布史上規模最大的無線電頻譜拍賣，以加速部署5G無線網路。

美國總統川普和美國聯邦通訊委員會（Federal Communications Commission，FCC）主席裴伊（Ajit Pai）在白宮宣布，訂於12月10日拍賣5G系統的頻譜，並宣布成立204億美元的「鄉村數位機會基金」，協助鄉村地區在未來十年建立高速寬頻網路。法新社指出，此基金意在協助原本考慮用較便宜的華為設備的鄉村地區電信業者。

川普說：「我們不容許未來任何國家在此強大產業贏過美國，我們已在此類別的許多不同產業上大幅領先，我們不能讓這種事發生。5G的競賽是美國一定要贏的競賽。」

他說，5G是他的政府施政優先項目，「美國企業必須在網路科技領導全世界，5G網路必須獲得安全保障、必須強大、必須能防備敵人，我們有的是敵人。」

這將是聯邦通訊委員會第三度為商用無線網路供應商舉辦支援5G科技的拍賣。

目前全球競相部署比現有網路快10到100倍的5G系統。本月稍早，南韓推出全球第一個全國性的5G網路，美國業者則在部份地區推出，中國在5G方面也快速發展。

儘管之前傳言美國將以國家安全為由，將5G國有化，但聯邦通訊委員會12日的宣布，證實美國仍將仰賴民間業者。

美國官員沒有提供關於任何拍賣是否會封殺華為的新資訊。華為是美國最大的5G系統設備供應商。