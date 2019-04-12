大和解？波洛西允與川普合作基礎建設法案

2019-04-12 17:48 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ／綜合11日電



眾院議長南西·波洛西與川普總統共事滿百日，如今雙方準備會面和在基礎設施法案上合作。波洛西上周致電川普總統，表示希望兩人盡快會面，這是自政府今年初關門以來，波洛西首次給川普打電話。

儘管川普批評民主黨被社會主義者接管，以及民主黨人精神失常，但他對波洛西的批評仍留有餘地。波洛西在批評川普不適合當總統的同時，也表示希望在優先政策上與川普合作。

波洛西說，她希望基礎設施的投入至少1兆元，最好逼近2兆元，遠多於川普要求的2000億元。波洛西期待與川普討論基礎設施計畫，說「2000億元的基礎設施法案沒有意義，川普可能也知道，2000億元不會使美國的基礎設施建設獲得成功。」眾院的基礎設施法案預計6月或7月提出。

白宮證實川普與波洛西上周通了話，稱雙方同意盡快會面，以討論基礎設施法案。

基礎設施投資計畫是兩黨難得取得一致的地方，川普競選時承諾要為基礎設施投資1兆元，但上任後沒有落實，民主黨人批評川普預算的2000億元基礎設施支出太少。

基礎設施與降低處方藥的價格一樣，可使面向2020年競選的兩黨雙雙受益。在政府分裂和國會參眾兩院分別由兩黨控制的環境中，兩黨都可藉基礎設施法案向選民炫耀，他們為改善社區和創造就業做出了努力。

波洛西與川普通話後表示，她和川普通話時，80%講的是基礎設施，兩人試圖找到共同點。波洛西說，川普可能希望在基礎設施上有更多投入，「我不認為他會局限於預算計畫的2000億元，那太少了。」她說，兩人會面時將落實具體數字。

參院多數黨領袖麥康諾表示，他對國會的兩黨基礎設施法案持開放態度，「過去數年，我們包括川普在內都在討論基礎設施，現在需要兩黨為之努力和提供資助。」