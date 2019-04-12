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呼應巴維理 川普再批競選遭非法監控

2019-04-12 18:00世界日報 編譯黃秀媛／綜合11日電

川普總統11日呼應他的司法部長巴維理前一天的說法，宣稱他相信他2016年競選總統時遭到刺探監控，而且他進一步指控政府從事這種破天荒的非法之舉。

巴維理10日向國會作證時，表示他相信川普的競選活動確曾遭到監控刺探。這種論調暗指兩年來對川普總統有如附骨之蛆的通俄門調查，一開始可能就有問題。

巴維理沒有對監控之說提供詳情，只表示他並不確定有不當監控，只是想確保所有作為都遵守適當程序。

川普11日說：「我認為他說的絕對是真的。我的競選活動絕對遭到監控。」

詢以他對巴維理的說法是否感到高興時，他說：「我要再進一步，我覺得那是非法監視、沒有前例的監視，那是絕不應容許再發生在我們國家的做法。」

川普2017年就宣稱，他2016年11月當選總統前，歐巴馬總統曾對川普大樓進行竊聽。歐巴馬的發言人斷然否認這種指控，斥之為完全不實。

川普10日也痛批特別檢察官穆勒主持的通俄門調查是企圖對他發動政變，當初展開調查就不合法，有關調查的一切都遭到歪曲。

這是穆勒提出調查報告以來，川普最尖銳的談話。他說，這裡面有齷齪的警察、有壞人。他列出聯邦調查局的前局長柯米、副局長麥凱博、探員史佐克和律師佩吉。

他說：「這是企圖政變，企圖把一個總統拉下台，而我們擊敗了他們。」

川普通俄門歐巴馬

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