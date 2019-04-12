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川普推文慶祝：55%民調支持 福斯認錯：是反對啦

2019-04-12 17:59世界日報 記者胡玉立／綜合報導

川普總統11日上推特發文，用「好消息！」三個字外加福斯商業台一張註明「川普支持率飆升」的圖表，慶賀自己支持率在一項民調中高達55%。只不過，這一切純屬烏龍。因為後來該民調負責人公開認錯，指該圖表誤將「不喜歡川普率」寫成了「整體支持率」。

福斯商業台刊出的民意調查數字指出，整體支持率達55%，處理經濟支持率達58%。以上數字出自「第一喬治城大學政治與公共政策研究所」（The first Georgetown Institute of Politics and Public Policy）對2020年總統大選進行的「戰場民調」。不過，喬治城大學政治研究所所長埃利希（Mo Elleithee）後來在推特上坦承數字有誤。

埃利希推文表示：「我是GUPolitics所長，這張圖表不正確。戰場民意調查顯示58％對經濟現況表示支持。但整體表現支持率只有43％，整體不支持率達52％。」埃利希還寫道，「55％這個數字，是不贊成總統的比率。（只有40％表示贊同。）」

這項民調向1000名「可能選民」提供了一份名單，要求受訪者說明自己是否喜歡該人選。41%的受訪者對川普有好感，55％的受訪者表示對川普印象不佳。眾議院議長波洛西的好感率為37％，印象不佳率為53％。

共和黨民調專家苟易斯（Ed Goeas）和尼那伯（Brian Nienaber）對此民調結果做出總結，但都沒有提到以上數字值得川普慶祝。

他們的說法是：「在現代政治中，我們從不曾見過有任何一個政黨的總統候選人不支持率超過50％。」但2016年民調曾顯示，多數選民對喜萊莉．柯林頓持不佳觀點。

苟易斯和尼那伯表示，這些數字乍看之下，顯示的是川普處於「重大政治風險」中。「對任何其他政治官員來說，這些通常是失敗跡象，但如果川普可以『複製2016年競選動能』、『再次將選舉變成攸關個人經濟機會的公投』，而民主黨又仍然把重心放在川普性格特色上的話，川普可以贏得連任。 」

川普民調

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