親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
貿易戰風雲再起
英脫歐大限延後
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

川普法官姊姊閃電退休 疑逃避家族稅務詐欺調查

2019-04-12 17:42世界日報 編譯劉煥彥／綜合11日電

川普的法官姊姊瑪麗安‧川普‧巴瑞，在川普家族稅務詐欺案被調查前突然辭職。 (美聯...
川普的法官姊姊瑪麗安‧川普‧巴瑞，在川普家族稅務詐欺案被調查前突然辭職。 (美聯社)
分享
川普總統的82歲姊姊瑪麗安‧川普‧巴瑞(Maryanne Trump Barry)，今年2月從聯邦上訴法官的職務閃電退休，使得針對她的一宗司法人員操守調查因此終止，也引發外界質疑她是否逃避對川普家族的稅務詐欺調查。

紐約時報」報導，2018年10月紐時發表調查報導，揭露川普家族在1990年代的可疑稅務規畫後，四位原告遞狀要求法院調查巴瑞法官是否違反司法人員操守，與其他手足共同參與稅務詐欺。

根據去年紐時調查，1990年代的稅務規畫大大增加了川普總統與他手足的繼承財富，而巴瑞法官不僅從中獲利甚多，她還能影響家人的決策。

巴瑞法官已經兩年多沒有審理任何案件，距離正式退休只有一步之遙。法院在2月1日以書面通知四位原告，針對巴瑞法官的調查獲得司法人員行為委員會的「完全注意」。

沒想到就在十天後，巴瑞法官申請退休。

根據現行法規，退休法官不受到司法人員操守規範的限制，上述調查因此無效而終止。上周四位原告接獲通知，全案在尚未發現指控內容是否確有根據的情況下撤銷。法院並未公開這項決定，但紐時從其中兩位原告取得法院通知。

巴瑞法官並未回覆紐時尋求回應的電話留言與電郵。

報導指出，若巴瑞法官退休前達到一定的工作量，退休後就有資格享有年薪，紐時估計介於18萬4500元至21萬7600元。

根據去年10月紐時調查報導，川普家族以逃避贈與稅與房屋稅等方式，從房地產大亨父親老川普的手中繼承龐大財富，而且川普可能涉嫌漏稅。這篇調查報導的最初線索，是來自巴瑞法官近20年前的一份公職人員財產申報紀錄。

這份報導刊出後，川普代表律師哈德(Charles Harder)曾表示，紐時指稱川普家族「詐欺及逃稅的說法百分之百是假的，而且高度毀謗」。

川普詐欺紐約時報

相關新聞

呼應巴維理 川普再批競選遭非法監控

2019-04-12 18:00

川普推文慶祝：55%民調支持 福斯認錯：是反對啦

2019-04-12 17:59

大和解？波洛西允與川普合作基礎建設法案

2019-04-12 17:48

體內器官全錯位 她卻能活到99歲

2019-04-12 17:34

會晤文在寅 川普不排除川金三會

2019-04-12 14:17

紐約州參眾議會通過租客保護法 專治惡房東

2019-04-12 13:12

【有片】狂風吹倒大樹 砸出大麻屋

2019-04-12 13:12

助少數族裔候選人勝出 紐約州議員推優先選擇投票

2019-04-12 13:09

紐約街頭攤販牌照黑市猖獗 華裔商家叫苦

2019-04-12 13:09

（影音）紐英崙中華民族舞蹈賽 高手如雲

2019-04-12 12:25

川普：不排除川金三會、美南北韓三方高峰會

2019-04-12 11:45
看更多

熱門文章

鑲滿「200萬顆水鑽」的藍寶堅尼 車主竟是24歲霸氣正妹設計師！

2019-04-11 19:33

「日本製造」就是好？砸大錢自己裝F-35 試駕卻慘摔...

2019-04-12 10:00

維基解密創辦人蝸居7年狼狽被捕 厄瓜多：忍無可忍

2019-04-11 22:00

太空人身體變化 返地球後有一小部分無法復原！

2019-04-12 08:57

南韓禁福島水產案大逆轉 WTO判日本敗訴

2019-04-12 05:44

只差十公里！以色列「創世紀號」降落月球功敗垂成

2019-04-12 10:07

亞桑傑被捕時 喊的是這個人的名字

2019-04-11 22:14

影／世界最大洞穴可容紐約市 英探險隊發現超深地下河

2019-04-11 17:43

影／她油門當剎車踩暴衝健身房 爺連人帶機噴飛　

2019-04-11 20:45

亞桑傑疑遭偷拍性愛光碟 波霸女星忙撇清

2019-04-11 23:14

砲火四射得罪各方 維基解密創辦人恐遭美英瑞典追訴

2019-04-11 19:57

對抗強權英雄？逃避制裁狗熊？ 亞桑傑評價兩極

2019-04-11 23:59

「廁所遭人入侵！」警攜槍帶警犬救援 結果笑翻眾人

2019-04-12 13:42

影／踢走30年總統 迎來新獨裁者...蘇丹人由喜轉怒

2019-04-12 13:24

維基解密創辦人亞桑傑躲7年被捕 美國要求引渡

2019-04-12 00:36

蘇丹國防部長：總統遭羈押 軍方接掌國家

2019-04-11 21:54

「湖中女神」每天泡湖水12小時 全是為了治病

2019-04-12 15:58

你的自拍會害死袋鼠 人類食物可能是袋鼠毒藥

2019-04-12 12:45

貝佐斯向零售同業下戰帖：最低工資比照亞馬遜，敢嗎？

2019-04-11 21:34

厄瓜多稱行使主權撤銷庇護亞桑傑 美提引渡要求

2019-04-11 21:49

中產階級好苦 成經濟地雷

2019-04-12 02:07

Uber近三年營業虧損達100億美元 去年淨利9.97億美元

2019-04-12 08:00

厄瓜多：撤銷亞桑傑外交庇護前 不知有引渡要求

2019-04-12 04:20

英副外相：英國挺台參與世界衛生大會

2019-04-12 08:51

日鎌倉市新法上路 「灌籃高手」名場景禁危險攝影

2019-04-11 15:54

美中協商達共識 將設「執行辦公室」

2019-04-12 02:08

當駭客認罪25次罰款了事 亞桑傑這回難逃美國大牢

2019-04-11 22:53

美股小幅收低 成長疑慮抵銷樂觀經濟數據

2019-04-12 06:53

失事F-35A戰機曾2度故障迫降 美日將聯手調查

2019-04-12 13:00

影／曾誇維基解密是寶藏 川普現改口裝傻被打臉

2019-04-12 13:20

多少錢能讓你出賣朋友？研究：男性金額高於女性

2019-04-12 15:01

影／亞馬遜證實！Alexa錄下用戶聲音 有人專門監聽

2019-04-12 17:58

影／網友驚呆！女童幫4.5公尺巨蟒擦藥 爸爸：不擔心

2019-04-12 16:50

網站推「權力遊戲GOT」劇透短訊服務 靈感源於分手惡作劇

2019-04-11 21:53

JDI正式宣布接受宸鴻、富邦等台陸聯盟注資800億日圓

2019-04-12 16:34

浴室傳怪聲報案 警攻堅破門才知鬧烏龍

2019-04-12 13:11

美PPI回溫 Fed鴿派立場不變

2019-04-12 02:07

中美將設立「執行辦公室」 監督貿易協議執行成果

2019-04-11 19:39

Uber將申請IPO 估值千億美元

2019-04-11 23:38

蘇丹在位30年總統下台 軍方接管政權

2019-04-12 00:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top