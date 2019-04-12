川普法官姊姊閃電退休 疑逃避家族稅務詐欺調查

2019-04-12 17:42 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ／綜合11日電



川普的法官姊姊瑪麗安‧川普‧巴瑞，在川普家族稅務詐欺案被調查前突然辭職。 (美聯社) 分享 facebook 川普總統的82歲姊姊瑪麗安‧川普‧巴瑞(Maryanne Trump Barry)，今年2月從聯邦上訴法官的職務閃電退休，使得針對她的一宗司法人員操守調查因此終止，也引發外界質疑她是否逃避對川普家族的稅務詐欺調查。

「紐約時報」報導，2018年10月紐時發表調查報導，揭露川普家族在1990年代的可疑稅務規畫後，四位原告遞狀要求法院調查巴瑞法官是否違反司法人員操守，與其他手足共同參與稅務詐欺。

根據去年紐時調查，1990年代的稅務規畫大大增加了川普總統與他手足的繼承財富，而巴瑞法官不僅從中獲利甚多，她還能影響家人的決策。

巴瑞法官已經兩年多沒有審理任何案件，距離正式退休只有一步之遙。法院在2月1日以書面通知四位原告，針對巴瑞法官的調查獲得司法人員行為委員會的「完全注意」。

沒想到就在十天後，巴瑞法官申請退休。

根據現行法規，退休法官不受到司法人員操守規範的限制，上述調查因此無效而終止。上周四位原告接獲通知，全案在尚未發現指控內容是否確有根據的情況下撤銷。法院並未公開這項決定，但紐時從其中兩位原告取得法院通知。

巴瑞法官並未回覆紐時尋求回應的電話留言與電郵。

報導指出，若巴瑞法官退休前達到一定的工作量，退休後就有資格享有年薪，紐時估計介於18萬4500元至21萬7600元。

根據去年10月紐時調查報導，川普家族以逃避贈與稅與房屋稅等方式，從房地產大亨父親老川普的手中繼承龐大財富，而且川普可能涉嫌漏稅。這篇調查報導的最初線索，是來自巴瑞法官近20年前的一份公職人員財產申報紀錄。

這份報導刊出後，川普代表律師哈德(Charles Harder)曾表示，紐時指稱川普家族「詐欺及逃稅的說法百分之百是假的，而且高度毀謗」。