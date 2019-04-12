各地強風傳災情 華人住宅遭樹毀

2019-04-12 13:33 世界日報 啟鉻



記者啟鉻／洛杉磯報導

南加地區近日颳起強風，部分華人住宅遭住家附近倒伏的大樹毀壞，有些停靠街路或住宅旁邊的車輛也被颳倒的樹木損傷。華人修樹公司也因此忙碌起來，加緊為受災居民修剪樹木及砍掉可能威脅住宅的樹木。資深華人修樹專家Roger張表示，很多華人不注意平時定期修剪住宅周邊樹木，導致樹頭過大樹葉過密，一旦有強風，很容易對住宅造成危險，有時會導致居民生命威脅。

長青公司資深樹木修剪專家Roger張表示，9日午後，南加地區颳起強風，很快就收到來自聖瑪利諾、聖蓋博、以及亞凱迪亞市等多個受災居民打來的電話，稱住宅旁大樹抵抗不了風力，大樹倒伏壓在屋頂，或大樹壓在自己車上，希望專家趕緊解決困境。

據他了解，有的大樹倒下直接將華人屋頂壓垮，有的砸出一個大洞，令居民驚嚇不已。甚至還有居民被壓垮屋頂落下的磚瓦砸傷，有的車子停靠住宅前，被倒伏大樹砸到，若是當時車內有人，很是危險。

他表示，從多年經驗看，聖谷華人大多喜歡將周邊大樹直接砍掉，而不是要經常修剪、保養樹。這與老美居民習慣不同，老美居民即使住宅周邊樹木樹根塞住下水道，也不會輕易將樹砍掉，而是讓下水道更堅固避免樹根困擾。他提醒華人，若住房旁有較大樹木，要經常定期修剪樹頭、樹葉，勿要讓樹頭過大過重，要讓樹葉更稀疏一些，這樣就能避免強風吹倒樹木。

如果住房旁邊有樹木歪斜，就要及時向市府報備，及時處理。南加一些樹種，比如楓樹容易招白蟻侵蝕樹根，也要經常檢查住宅旁這些樹木是否有此類問題。目前很多城市針對市區樹木都有嚴格保護規定，並非想輕易砍掉就解決問題。有華人居民反映，有些大樹可能在鄰居院內，但若被風颳倒也會影響自家住宅。Roger張建議，若感覺到鄰居家樹木威脅自家住房安全，可向市府反映，要求市府協助。

他說，目前尚沒有注意到城市法規要求居民定期修剪住宅周邊樹木，主要是需要居民養成定期修剪習慣，避免一旦有風災造成危險。南加電力公司有專門砍樹人員，若發現電力設施受到樹木威脅，會提供修剪。但電力設施常常遠離居民住家，所以對於修剪住家附近樹木還是要居民自己經常照顧，避免自家房屋及家人受損。