【有片】狂風吹倒大樹 砸出大麻屋

2019-04-12 13:12 世界日報



記者楊青／格蘭杜拉報導

影音來源：記者楊青

9日傍晚開始持續至11日中午的大風天氣造成南加州不少地區災情頻傳，同時也出人意料颳出一些社區秘密。格蘭杜拉一戶人家秘密種植的400株大麻，就因為大風颳倒後院參天大樹砸到自家和鄰居房屋，引發大麻屋曝光。

格蘭杜拉9日傍晚颳起狂風，晚上8時，狂風時速高達50哩。整個城市樹木搖曳，不少民房前的大樹東倒西歪發出啪啪巨響。

「我們剛剛吃完飯不久，就聽到側院傳出巨大聲響，整個房子震到要被掀翻起來的樣子」，白人鄰居表示，他和家人趕緊出去一看，只見鄰居後院的參天大樹已砸在自家房頂上，他家與鄰居的圍牆砸破，巨大的樹枝同時砸到他家側院。

格蘭杜拉警察局Chris Stabio警官表示，他們是在當晚8時10分左右接到民911電話，是在當地West Heber街700號街區一株巨大的松樹被風颳倒伏，砸到鄰居房頂，房屋受損嚴重，不知房是否有人受傷。警消部門接到電話後，迅速趕往現場。消防人員很快發現，被大樹砸到的房子火光和濃煙冒出，在對房子叫喊無人回應之後，消防人員迅速強行破門而入。

但令警消人員吃驚的是，房裡空無一人，但見數百株大麻充斥整個房子，消防人員在半小時將大火撲滅，沒有人員傷亡。初步調查顯示，大風颳倒大樹砸到房屋的同時，屋的電線也發生短路，引起火災，所幸鄰居及時報警，警消人員及時趕到，火災沒有釀成大禍。

白人鄰居表示，他搬到這裡十年，鄰居的房子前些年出租，最近這些年幾乎沒有看到人居住，只是偶爾晚上有一兩個人來倒垃圾，完全沒有想到是個大麻屋。他表示，此次鄰居家倒下的大松樹直徑足有五尺寬，這大的樹，卻從來沒見鄰居修剪過。這次他家屋裏所幸沒人，要不後果不堪設想。

警方目前正在進一步調查大麻屋的情況，到周四中午尚未有人員被捕。但警方已在大麻屋門上貼上「危房」紅色標誌，嚴禁外人進入。