親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
貿易戰風雲再起
英脫歐大限延後
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

狂喜！Uber司機收到通知美總公司將分紅 最多30萬

司法改革不含律師？兩德統一後 律師轉任的難題

紐約街頭攤販牌照黑市猖獗 華裔商家叫苦

2019-04-12 13:09世界日報

記者和釗宇／紐約報導

市議員陳倩雯、萬齊家(Carlos Menchaca)與「街頭攤販項目」(Street Vendor Project)等維權組織11日在市政廳舉行集會，呼籲市議會通過法案，增加發放街頭販售車的經營牌照；參加集會的華裔業者表示，若法案通過後順利申請到牌照，每月就能節省上千元的牌照租用支出。

紐約市曾於1979年和1983年兩次對街頭攤販牌照的數量進行限制，雖然目前市府對街頭書攤和老兵開設的街頭攤位牌照數量不做限制，但食品販售車的牌照上限僅為3000個。

數據顯示，因牌照數量有限，現有的牌照擁有者壟斷牌照使用，想要經營街頭販售車生意的新業者只能從牌照擁有者手中非法租用，租金每年高達1萬5000元至3萬元，估計目前有70%到80%的牌照被非法租用。

為解決牌照非法租用、減輕以移民為主的街頭販售車業者的負擔，陳倩雯、萬齊家此前提出第1116號提案，要求市府建立專門針對街頭攤販的執法團隊，規範街頭攤販的經營活動；在執法一年之後，該提案要求未來十年內，每年將街頭攤販經營牌照的數量增加400個，而目前申請牌照但排隊等候已超過三年的業者將優先獲得牌照；新牌照的年費為400元，比目前的475元降低。

陳倩雯表示，街頭餐車牌照系統已嚴重過時而漏洞眾多，已對相關業者及其家庭造成極大的負面影響，「現在已經到了改革的時刻；長期以來，勤懇工作的街頭攤販一直都在受牌照租用黑市的欺壓；提案若通過，以移民為主題的街頭攤販將有機會改善生活。」

華裔商販也參加集會，在哥倫比亞大學和紐約大學中國留學生中知名度極高、經營肉夾饃等西北小吃的王遠征表示，他在兩所學校附近開設販售車已經八年，期間曾多次申請牌照，但是一直無果；「我們只能租用牌照，每個月要1000多元，再加上其他市政監管的罰款，經營十分困難」；他希望這項提案通過，讓他擁有自己的牌照，減輕財務負擔。

而為街頭攤販提供法律援助的律師毛春薇表示，租用牌照不合法，但因黑市規模太大，已經有些「法不責眾」；「牌照租用交易沒有任何法律保護，例如業者已經交了租金，但如果有人出價更高，牌照持有者就會毀約，業者也拿不回已付的租金，更無處伸冤，因為這是非法交易。」

紐約移民華裔

相關新聞

紐約州參眾議會通過租客保護法 專治惡房東

2019-04-12 13:12

【有片】狂風吹倒大樹 砸出大麻屋

2019-04-12 13:12

助少數族裔候選人勝出 紐約州議員推優先選擇投票

2019-04-12 13:09

（影音）紐英崙中華民族舞蹈賽 高手如雲

2019-04-12 12:25

川普：不排除川金三會、美南北韓三方高峰會

2019-04-12 11:45

川普上任2年 民主黨州共提71項訴訟

2019-04-11 14:42

誰監視川普陣營？為何監視？ 巴維理須有說法

2019-04-11 13:51

一個月內第2次！炸彈氣旋再襲美國 風雪野火一起來

2019-04-11 12:32

熱門文章

鑲滿「200萬顆水鑽」的藍寶堅尼 車主竟是24歲霸氣正妹設計師！

2019-04-11 19:33

維基解密創辦人蝸居7年狼狽被捕 厄瓜多：忍無可忍

2019-04-11 22:00

厄瓜多使館躲了近7年 維基解密創辦人亞桑傑終被捕

2019-04-11 17:49

「日本製造」就是好？砸大錢自己裝F-35 試駕卻慘摔...

2019-04-12 10:00

太空人身體變化 返地球後有一小部分無法復原！

2019-04-12 08:57

南韓禁福島水產案大逆轉 WTO判日本敗訴

2019-04-12 05:44

影／世界最大洞穴可容紐約市 英探險隊發現超深地下河

2019-04-11 17:43

只差十公里！以色列「創世紀號」降落月球功敗垂成

2019-04-12 10:07

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top