紐約街頭攤販牌照黑市猖獗 華裔商家叫苦

2019-04-12 13:09 世界日報



記者和釗宇／紐約報導

市議員陳倩雯、萬齊家(Carlos Menchaca)與「街頭攤販項目」(Street Vendor Project)等維權組織11日在市政廳舉行集會，呼籲市議會通過法案，增加發放街頭販售車的經營牌照；參加集會的華裔業者表示，若法案通過後順利申請到牌照，每月就能節省上千元的牌照租用支出。

紐約市曾於1979年和1983年兩次對街頭攤販牌照的數量進行限制，雖然目前市府對街頭書攤和老兵開設的街頭攤位牌照數量不做限制，但食品販售車的牌照上限僅為3000個。

數據顯示，因牌照數量有限，現有的牌照擁有者壟斷牌照使用，想要經營街頭販售車生意的新業者只能從牌照擁有者手中非法租用，租金每年高達1萬5000元至3萬元，估計目前有70%到80%的牌照被非法租用。

為解決牌照非法租用、減輕以移民為主的街頭販售車業者的負擔，陳倩雯、萬齊家此前提出第1116號提案，要求市府建立專門針對街頭攤販的執法團隊，規範街頭攤販的經營活動；在執法一年之後，該提案要求未來十年內，每年將街頭攤販經營牌照的數量增加400個，而目前申請牌照但排隊等候已超過三年的業者將優先獲得牌照；新牌照的年費為400元，比目前的475元降低。

陳倩雯表示，街頭餐車牌照系統已嚴重過時而漏洞眾多，已對相關業者及其家庭造成極大的負面影響，「現在已經到了改革的時刻；長期以來，勤懇工作的街頭攤販一直都在受牌照租用黑市的欺壓；提案若通過，以移民為主題的街頭攤販將有機會改善生活。」

華裔商販也參加集會，在哥倫比亞大學和紐約大學中國留學生中知名度極高、經營肉夾饃等西北小吃的王遠征表示，他在兩所學校附近開設販售車已經八年，期間曾多次申請牌照，但是一直無果；「我們只能租用牌照，每個月要1000多元，再加上其他市政監管的罰款，經營十分困難」；他希望這項提案通過，讓他擁有自己的牌照，減輕財務負擔。

而為街頭攤販提供法律援助的律師毛春薇表示，租用牌照不合法，但因黑市規模太大，已經有些「法不責眾」；「牌照租用交易沒有任何法律保護，例如業者已經交了租金，但如果有人出價更高，牌照持有者就會毀約，業者也拿不回已付的租金，更無處伸冤，因為這是非法交易。」