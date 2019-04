紐約州參眾議會通過租客保護法 專治惡房東

世界日報



記者金春香/紐約報導

紐約州參眾議會日前通過2019年「租客保護法案」(Tenant Protection Act of 2019),擴大租客起訴房東騷擾行為的權利,但紐約房地產委員會(Real Estate Board of New York,REBNY)表示,州長若簽署實施該法案,很可能會導致房東無法正常進行樓宇維修,最終權益受損的仍是租客。

州議會通過的租客保護法案,修正了現行的懲罰條例,房東若關閉暖氣和熱水、令住戶接觸到有害物質,或故意讓樓宇變成不適宜居住的樓房,都將構成犯罪。

在現行法令下,必須先證明房東讓住戶搬出住所時採取了粗魯舉動、構成住戶人身傷害,房東才會被定罪;根據州檢察長辦公室的數據,由於定罪門檻較高,至今沒有任何房東因騷擾租客而被定罪。

法案起草者之一、州參議員克魯格(Liz Krueger)表示,當前的法律幾乎無法為惡劣的房東定罪,必須升級法案來確實保護租客,保證他們有對抗房東的能力,保護可負擔住房內住戶的權益;新法案設立了新的A類輕罪,房東若試圖強迫住戶搬出住所,干擾租客的安靜舒適生活環境,就會被定以A類輕罪,最高判一年監禁。

根據新法內容,E類重罪範疇也被擴大,只要房東將樓宇環境變得不適宜居住以試圖將兩名或以上租客逼出住所,也可能面臨最高四年監禁。

不過紐約房地產委員會對法案通過持謹慎態度,指出若法案通過,樓宇擁有者將無法正常維護樓宇設施,會令紐約市超過41萬4000個住戶單元在未來五年內面臨加熱系統停運、害蟲肆虐、房屋發霉以及其他房屋質量問題,而71%的穩租屋都是在1947年以前修建,維修資金昂貴。

該委員會主席John Banks表示,立法者提出的新法案不但沒有解決可負擔住房危機,還將導致成千上萬可負擔住房在短期內陷入財務困難。

法案目前已遞交至州長,州長是否會簽署法案尚不明朗。