助少數族裔候選人勝出 紐約州議員推優先選擇投票

2019-04-12 13:09 世界日報



記者朱蕾／紐約報導

州眾議員金兌錫(Ron Kim)、選民維權組織「Common Cause New York」、民權中心等，11日在法拉盛呼籲紐約市憲章修訂委員會(NYC Charter Revision Commission)推行「優先選擇投票」(Ranked Choice Voting)，即允許選民根據支持程度給候選人排名，取代傳統上只為一名候選人投票的方式。

「優先選擇投票」的方式為：選民在投票時，可根據自己的支持程度選出五名候選人，第一輪計票時，統計第一選擇的票，如有人得票過半，立即當選；如果沒有，則進入第二輪計票。

第二輪計票將第一選擇得票最少的候選人淘汰，該候選人得到的票，將轉給選票上第二選擇的候選人；如第二輪計票後，仍無人票數過半，再重複上述程序，直到有人的得票超過半數。

金兌錫表示，「優先選擇投票」將改變候選人的競選方式，讓他們爭取更大範圍的支持，包括舊金山、明尼亞波里斯(Minneapolis)、聖塔費(Santa Fe)等11個城市都成功實施此投票方式，舊金山前市長李孟賢(Ed Lee)就是通過「優先選擇投票」當選。

金兌錫說，「優先選擇投票」是公平和進步的系統，確保選民的意願和偏好能被充分考慮，也讓候選人擁有最廣泛的支持，即使他們並非是一些選民的首選，也有機會在沒人有明顯選票優勢的情況下贏得選舉，還能讓更多不同的聲音有機會產生影響力。

根據「公平投票」(Fair Vote)組織的研究，採用「優先選擇投票」的加州四個灣區城市，少數族裔候選人勝出的比例達62%，之前只有38%。

「Common Cause New York」執行主任Susan Lerner表示，「優先選擇投票」是常識性改革，將徹底改變紐約人投票的方式，「正如我們在其他城市看到，此方式有助少數族裔候選人贏得選舉、創造共識、消除勝者全得(winner-take-all)的心態，紐約是時候做出改革了。」