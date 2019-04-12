親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
貿易戰風雲再起
英脫歐大限延後
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

狂喜！Uber司機收到通知美總公司將分紅 最多30萬

司法改革不含律師？兩德統一後 律師轉任的難題

助少數族裔候選人勝出 紐約州議員推優先選擇投票

2019-04-12 13:09世界日報

記者朱蕾／紐約報導

州眾議員金兌錫(Ron Kim)、選民維權組織「Common Cause New York」、民權中心等，11日在法拉盛呼籲紐約市憲章修訂委員會(NYC Charter Revision Commission)推行「優先選擇投票」(Ranked Choice Voting)，即允許選民根據支持程度給候選人排名，取代傳統上只為一名候選人投票的方式。

「優先選擇投票」的方式為：選民在投票時，可根據自己的支持程度選出五名候選人，第一輪計票時，統計第一選擇的票，如有人得票過半，立即當選；如果沒有，則進入第二輪計票。

第二輪計票將第一選擇得票最少的候選人淘汰，該候選人得到的票，將轉給選票上第二選擇的候選人；如第二輪計票後，仍無人票數過半，再重複上述程序，直到有人的得票超過半數。

金兌錫表示，「優先選擇投票」將改變候選人的競選方式，讓他們爭取更大範圍的支持，包括舊金山、明尼亞波里斯(Minneapolis)、聖塔費(Santa Fe)等11個城市都成功實施此投票方式，舊金山前市長李孟賢(Ed Lee)就是通過「優先選擇投票」當選。

金兌錫說，「優先選擇投票」是公平和進步的系統，確保選民的意願和偏好能被充分考慮，也讓候選人擁有最廣泛的支持，即使他們並非是一些選民的首選，也有機會在沒人有明顯選票優勢的情況下贏得選舉，還能讓更多不同的聲音有機會產生影響力。

根據「公平投票」(Fair Vote)組織的研究，採用「優先選擇投票」的加州四個灣區城市，少數族裔候選人勝出的比例達62%，之前只有38%。

「Common Cause New York」執行主任Susan Lerner表示，「優先選擇投票」是常識性改革，將徹底改變紐約人投票的方式，「正如我們在其他城市看到，此方式有助少數族裔候選人贏得選舉、創造共識、消除勝者全得(winner-take-all)的心態，紐約是時候做出改革了。」

投票紐約舊金山

相關新聞

紐約州參眾議會通過租客保護法 專治惡房東

2019-04-12 13:12

【有片】狂風吹倒大樹 砸出大麻屋

2019-04-12 13:12

紐約街頭攤販牌照黑市猖獗 華裔商家叫苦

2019-04-12 13:09

（影音）紐英崙中華民族舞蹈賽 高手如雲

2019-04-12 12:25

川普：不排除川金三會、美南北韓三方高峰會

2019-04-12 11:45

川普上任2年 民主黨州共提71項訴訟

2019-04-11 14:42

誰監視川普陣營？為何監視？ 巴維理須有說法

2019-04-11 13:51

一個月內第2次！炸彈氣旋再襲美國 風雪野火一起來

2019-04-11 12:32

熱門文章

鑲滿「200萬顆水鑽」的藍寶堅尼 車主竟是24歲霸氣正妹設計師！

2019-04-11 19:33

維基解密創辦人蝸居7年狼狽被捕 厄瓜多：忍無可忍

2019-04-11 22:00

厄瓜多使館躲了近7年 維基解密創辦人亞桑傑終被捕

2019-04-11 17:49

「日本製造」就是好？砸大錢自己裝F-35 試駕卻慘摔...

2019-04-12 10:00

太空人身體變化 返地球後有一小部分無法復原！

2019-04-12 08:57

南韓禁福島水產案大逆轉 WTO判日本敗訴

2019-04-12 05:44

影／世界最大洞穴可容紐約市 英探險隊發現超深地下河

2019-04-11 17:43

只差十公里！以色列「創世紀號」降落月球功敗垂成

2019-04-12 10:07

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top