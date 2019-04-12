（影音）紐英崙中華民族舞蹈賽 高手如雲

2019-04-12 12:25 世界日報



記者唐嘉麗／波士頓報導

影片來源：記者唐嘉麗

第九屆紐英崙中華民族舞蹈比賽6日在渥本市藝協活動中心舉行， 比賽分齡，分古典、少數民族、民俗等舞種，和分獨舞、雙三人舞和團體舞等組別進行比賽，28支參賽舞曲中，143人次的與賽者盡情展現舞藝和熱情，兩位裁判在每支舞曲後立即評分並將寫下的評語交給舞者做參考。

波士頓地區舞蹈老師張馨梅表示，每名參賽者盡心盡力表現，可看出平日努力實的訓練；另一位來自加州的評審江多勉勵舞者繼續在傳承傳統文化的民族和古典舞蹈的路上努力。

波士頓經文處處長徐佑典、僑教中心主任歐宏偉稱讚舞者表現，藝協宣揚文化的努力。藝協總韓事陳玉律說，每兩年舉辦一次的舞蹈比賽是學習民族舞蹈的舞者交流觀摩的好機會，今年取消優勝獎金，評審依選手風貌、整體水平、藝術和技巧表現、氣質儀態等多項標準，評出鑽石、珍珠，和水晶獎三等級。

今年參賽者水準高，全部獲評90分以上的鑽石獎，和81至90分的珍珠獎；陳玉律說，藝協將自此次比賽獲得鑽石獎的十支團體舞、兩支雙三人舞，和五支獨舞中選出若干支舞參加6月的藝協年度舞展演出。

以古典舞「秋風詞」獲得鑽石獎獨舞的王麗文說，參加該舞蹈比賽的團體和舞者水準很高；最喜歡評審在舞曲結束後立刻寫下評語，「感覺參賽中也有學習」。